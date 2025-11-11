В Бразилии подросток случайно застрелил брата-футболиста

Расследование обстоятельств происшествия продолжается. Правоохранительные органы назначили экспертизу, чтобы установить происхождение оружия и наличие разрешения на его хранение. Как сообщил директор клуба, семья футболиста находится в тяжелом состоянии, а брат переживает сильный шок. В память о погибшем мэрия города приостановила спортивные мероприятия.