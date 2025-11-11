Ричмонд
В Бразилии подросток случайно застрелил брата-футболиста

18-летний футболист клуба «Арагояния» Вандерсон Брандао ди Соуза погиб после того, как, предположительно, был случайно застрелен своим 16-летним братом.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: SteveStrummer/CC BY-SA 3.0|commons.wikimedia.org

Как сообщает Globo, инцидент произошел в воскресенье, 9 ноября. Согласно версии полиции, подросток чистил ружье, когда произошел непроизвольный выстрел. Пуля попала спортсмену в голову, и он скончался на месте, в своем доме.

Расследование обстоятельств происшествия продолжается. Правоохранительные органы назначили экспертизу, чтобы установить происхождение оружия и наличие разрешения на его хранение. Как сообщил директор клуба, семья футболиста находится в тяжелом состоянии, а брат переживает сильный шок. В память о погибшем мэрия города приостановила спортивные мероприятия.

Футболист выступал на позиции левого защитника за основной состав клуба «Арагояния», представляющего город на региональных турнирах. Руководство команды отметило, что он всегда был «спокойным и скромным юношей».