Старый футбольный стадион на Тайване превратили в огород

Растения выращивают прямо на трибунах.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail

Тайванскиий стадион Чуншань использовали по прямому назначению с 1989 по 2008 годы, после чего его закрыли из-за слишком редких матчей и несоответствия современным нормам. Само здание при этом решили не сносить, превратив в общественный сад.

Местным разрешили выращивать растения прямо на трибунах, а рядом открыли кафе и фермерский рынок.

Хотя он был построен как футбольный стадион, он в основном использовался для живых концертов или других мероприятий из-за отсутствия профессиональной футбольной лиги на Тайване. Стадион вмещал 20 000 зрителей на футбольные матчи и 40 000 на концерты. Им руководил бывший спортсмен Чи Ченг.

В 2010 году в Тайбэе состоялась Международная выставка садоводства по плану, футбольный стадион Чуншань, являющийся одной из основных частей района Юаньшань, был основным местом проведения выставки с мероприятиями в помещении. Подготовка началась в 2008 году, стадион закрыли в ноябре. Перед закрытием там в последний раз провели матчи квалификации чемпионата мира по футболу 2010 года. На момент завершения работы этот тайваньский стадион был единственным, который был одобрен ФИФА для проведения матчей. Сейчас основным стадионом является спорткомплекс в Гаосюне.