Старый футбольный стадион на Тайване превратили в огород

В 2010 году в Тайбэе состоялась Международная выставка садоводства по плану, футбольный стадион Чуншань, являющийся одной из основных частей района Юаньшань, был основным местом проведения выставки с мероприятиями в помещении. Подготовка началась в 2008 году, стадион закрыли в ноябре. Перед закрытием там в последний раз провели матчи квалификации чемпионата мира по футболу 2010 года. На момент завершения работы этот тайваньский стадион был единственным, который был одобрен ФИФА для проведения матчей. Сейчас основным стадионом является спорткомплекс в Гаосюне.