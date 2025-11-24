Ричмонд
СМИ: Винисиус сообщил «Реалу» о нежелании продлевать контракт

По данным The Athletic, 25-летний бразильский футболист Винисиус Жуниор заявил руководству о нежелании продлевать контракт с мадридским клубом.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Действующее соглашение бразильца истекает в 2027 году. Винисиус может покинуть «Реал» на правах свободного агента, чтобы получить большую сумму за подписание контракта с новым клубом.

В январе «Реал» сделал Винисиусу предложение о новом договоре, согласно которому его зарплата будет увеличена до 20 млн евро в год (сейчас он получает около 18 млн). Сторона футболиста отказалась, выдвинув свои условия — 30 млн евро за сезон (включая бонусные выплаты).

Ранее поступали сообщения о том, что футболист согласовал продление действующего соглашения со «сливочными». Отмечается, что бразилец мог изменить решение на фоне напряженных отношений с главным тренером Хаби Алонсо. Источники утверждают, что бразилец сообщил о своем решении президенту клуба Флорентину Пересу в октябре, когда извинялся за излишнее возмущение ранней заменой по ходу матча Ла Лиги с «Барселоной». Также Винисиус считает, что Алонсо не оказывает ему доверия, как это делал предыдущий наставник «Реала» — итальянец Карло Анчелотти. Тем не менее, в клубе надеются, что положительные результаты команды и Винисиуса «снова сблизят его с Алонсо», дав «новый старт» их взаимоотношениям.

Винисиусу 25 лет. Он выступает за «Реал» с лета 2018 года. Во всех турнирах нападающий провел 339 матчей за клуб, в которых забил 111 мячей и сделал 89 результативных передач. В составе «сливочных» форвард стал трехкратным чемпионом Испании, двукратным победителем Лиги чемпионов. В 2024 году Винисиус получил награду лучшему футболисту сезона по версии Международной федерации футбола (ФИФА).