СМИ: Винисиус сообщил «Реалу» о нежелании продлевать контракт

Ранее поступали сообщения о том, что футболист согласовал продление действующего соглашения со «сливочными». Отмечается, что бразилец мог изменить решение на фоне напряженных отношений с главным тренером Хаби Алонсо. Источники утверждают, что бразилец сообщил о своем решении президенту клуба Флорентину Пересу в октябре, когда извинялся за излишнее возмущение ранней заменой по ходу матча Ла Лиги с «Барселоной». Также Винисиус считает, что Алонсо не оказывает ему доверия, как это делал предыдущий наставник «Реала» — итальянец Карло Анчелотти. Тем не менее, в клубе надеются, что положительные результаты команды и Винисиуса «снова сблизят его с Алонсо», дав «новый старт» их взаимоотношениям.