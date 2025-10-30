Ричмонд
Хаби Алонсо принял извинения Винисиуса после его недовольства заменой в матче с «Барселоной»

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо и нападающий Винисиус Жуниор разрешили конфликт, сообщает COPE.

Источник: AFP 2023

25-летнего бразильца заменили на 72-й минуте матча с «Барселоной» (2:1) в 10-м туре испанской Ла лиги. После замены Винисиус демонстрировал недовольство и не пожал руку Алонсо.

Позже футболист принес извинения за свое поведение в соцсетях перед командой, болельщиками и президентом, но не упомянул Алонсо.

По информации источника, Винисиус встретился с Алонсо после извинений перед командой. Стороны разрешили конфликт.

Винисиус выступает за «Реал» с 2018 года. В текущем сезоне он провел 19 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 5 результативных передач.

Реал
2:1
Первый тайм: 2:1
Барселона
Футбол, Испания, 10-й тур
26.10.2025, 18:15 (МСК UTC+3)
Santiago Bernabeu
Главные тренеры
Хаби Алонсо
Ханс-Дитер Флик
Голы
Реал
Килиан Мбаппе
(Джуд Беллингем)
22′
Джуд Беллингем
(Эдер Милитау)
43′
Барселона
Фермин Лопес
(Маркус Рэшфорд)
38′
Нереализованные пенальти
Реал
Килиан Мбаппе
52′
Составы команд
Реал
1
Тибо Куртуа
18
Альваро Каррерас
3
Эдер Милитау
90+11′
24
Дин Хейсен
57′
14
Орельен Тшуамени
6
Эдуардо Камавинга
8
Федерико Вальверде
23′
72′
2
Даниэль Карвахаль
15
Арда Гюлер
66′
21
Браим Диас
7
Винисиус Жуниор
72′
11
Родригу
5
Джуд Беллингем
90′
19
Дани Себальос
10
Килиан Мбаппе
90′
16
Гонсало Гарсия
Барселона
25
Войцех Щенсны
23
Жюль Кунде
8
Педри
42′
90+10′
16
Фермин Лопес
90+9′
21
Френки де Йонг
10
Ламин Ямаль
14
Маркус Рэшфорд
3
Алехандро Бальде
90′
35
Херард Мартин
7
Ферран Торрес
74′
4
Рональд Араухо
5
Пау Кубарси
83′
19
Руни Барджи
24
Эрик Гарсия
74′
17
Марк Касадо
Статистика
Реал
Барселона
Желтые карточки
4
3
Удары (всего)
23
15
Удары в створ
10
6
Угловые
12
4
Фолы
12
9
Офсайды
5
2
Судейская бригада
Главный судья
Сесар Сото Градо
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти