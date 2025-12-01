Ричмонд
Слуцкий номинирован на звание лучшего тренера Китая в 2025 году

Китайская Суперлига включила главного тренера «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого в число шести претендентов на звание тренера года.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

В сезоне-2025 «Шанхай Шэньхуа» во второй раз подряд под руководством Слуцкого стал серебряным призером страны. Российский тренер возглавляет клуб с декабря 2023 года.

На награду также номинированы Юй Гэньвэй («Тяньцзинь»), Дэниел Рамос («Хэнань»), Ли Госюй («Далянь»), Шао Цзяи («Циндао») и Со Чжон Вон («Чэнду Жунчэн»). Любопытно, что в число номинантов не включен главный тренер чемпионов Китая — австралиец Кевин Мускат из клуба «Шанхай Порт».

Имя лучшего тренера сезона в Китае будет объявлено 4 декабря.

До назначения в «Шанхай Шэньхуа» последним клубом Слуцкого был казанский «Рубин», который он возглавлял с 2019-го по 2022 год. 54-летний Слуцкий ранее тренировал такие клубы как «Уралан», «Москва», «Крылья Советов», ЦСКА, английский «Халл Сити» и «Витесс» из Нидерландов. С 2015-го по 2016 год Слуцкий возглавлял сборную России.