Слуцкий номинирован на звание лучшего тренера Китая в 2025 году

До назначения в «Шанхай Шэньхуа» последним клубом Слуцкого был казанский «Рубин», который он возглавлял с 2019-го по 2022 год. 54-летний Слуцкий ранее тренировал такие клубы как «Уралан», «Москва», «Крылья Советов», ЦСКА, английский «Халл Сити» и «Витесс» из Нидерландов. С 2015-го по 2016 год Слуцкий возглавлял сборную России.