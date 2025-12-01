Бразильский нападающий «Реала» повторил уникальный антирекорд

Накануне в матче чемпионата Испании против «Жироны» (1:1) бразилец вышел на замену во втором тайме, но в очередной раз покинул поле без гола.
24-летний Родриго не забивает уже в 30 подряд матчах за «Реал» — повторение худшей безголевой серии в истории клуба среди нападающих, сообщает MisterChip. Прежде антирекорд единолично принадлежал Мариано Диасу.
Стоит отметить, что Родриго выходил в основе далеко не в каждой из 30 игр, что, конечно, сказалось на результативности. Свой последний на данный момент гол за «Реал» форвард отпраздновал в марте во встрече с «Атлетико» в Лиге чемпионов. А в Ла Лиге не забивает с 19 января, когда поразил ворота «Лас-Пальмаса».
Родриго после прихода Хаби Алонсо потерял место в старте Реала и вообще мог покинуть клуб летом. Им интересовались английские клубы, но оформить сделку не удалось. Всего в 285 матчах за мадридцев бразильский вингер забил 68 голов.
После 14 матчей чемпионата Испании мадридский «Реал» набрал 33 очка и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующей «Барселоны» на один балл.
Мичел
Хаби Алонсо
Аззедин Унаи
(Виктор Цыганков)
45′
Килиан Мбаппе
67′
13
Пауло Гассанига
42′
4
Арнау Мартинес
24
Алекс Морено
23
Иван Мартин
20
Аксель Витсель
12
Витор Рейс
18
Аззедин Унаи
59′
83′
29
Ласс Курума
19
Владислав Ванат
74′
83′
9
Абель Руис
15
Виктор Цыганков
72′
16
Алехандро Франсес
21
Брайан Хиль
72′
10
Ясер Асприлья
2
Уго Ринкон
72′
3
Хоэль Рока
1
Тибо Куртуа
8
Федерико Вальверде
5
Джуд Беллингем
10
Килиан Мбаппе
7
Винисиус Жуниор
3
Эдер Милитау
22
Антонио Рюдигер
12
Трент Александр-Арнолд
90′
18
Альваро Каррерас
20
Франсиско Гарсия
90′
16
Гонсало Гарсия
14
Орельен Тшуамени
72′
11
Родригу
15
Арда Гюлер
46′
6
Эдуардо Камавинга
Главный судья
Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа
(Испания)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти