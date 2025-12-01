Бразильский нападающий «Реала» повторил уникальный антирекорд

Стоит отметить, что Родриго выходил в основе далеко не в каждой из 30 игр, что, конечно, сказалось на результативности. Свой последний на данный момент гол за «Реал» форвард отпраздновал в марте во встрече с «Атлетико» в Лиге чемпионов. А в Ла Лиге не забивает с 19 января, когда поразил ворота «Лас-Пальмаса».