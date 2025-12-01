Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Сочи
0
:
Динамо Мх
0
Все коэффициенты
П1
16.00
X
1.13
П2
16.00
Футбол. Италия
22:45
Болонья
:
Кремонезе
Все коэффициенты
П1
1.56
X
4.40
П2
6.70
Футбол. Испания
23:00
Райо Вальекано
:
Валенсия
Все коэффициенты
П1
2.14
X
3.30
П2
3.91
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
0
:
КАМАЗ
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
3
:
Нант
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
1
:
Реал
1
П1
X
П2

Бразильский нападающий «Реала» повторил уникальный антирекорд

Форвард мадридского «Реала» Родриго продолжил собственную безголевую серию.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Накануне в матче чемпионата Испании против «Жироны» (1:1) бразилец вышел на замену во втором тайме, но в очередной раз покинул поле без гола.

24-летний Родриго не забивает уже в 30 подряд матчах за «Реал» — повторение худшей безголевой серии в истории клуба среди нападающих, сообщает MisterChip. Прежде антирекорд единолично принадлежал Мариано Диасу.

Стоит отметить, что Родриго выходил в основе далеко не в каждой из 30 игр, что, конечно, сказалось на результативности. Свой последний на данный момент гол за «Реал» форвард отпраздновал в марте во встрече с «Атлетико» в Лиге чемпионов. А в Ла Лиге не забивает с 19 января, когда поразил ворота «Лас-Пальмаса».

Родриго после прихода Хаби Алонсо потерял место в старте Реала и вообще мог покинуть клуб летом. Им интересовались английские клубы, но оформить сделку не удалось. Всего в 285 матчах за мадридцев бразильский вингер забил 68 голов.

После 14 матчей чемпионата Испании мадридский «Реал» набрал 33 очка и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующей «Барселоны» на один балл.

Жирона
1:1
Первый тайм: 1:0
Реал
Футбол, Испания, 14-й тур
30.11.2025, 23:00 (МСК UTC+3)
Montilivi
Главные тренеры
Мичел
Хаби Алонсо
Голы
Жирона
Аззедин Унаи
(Виктор Цыганков)
45′
Реал
Килиан Мбаппе
67′
Составы команд
Жирона
13
Пауло Гассанига
42′
4
Арнау Мартинес
24
Алекс Морено
23
Иван Мартин
20
Аксель Витсель
12
Витор Рейс
18
Аззедин Унаи
59′
83′
29
Ласс Курума
19
Владислав Ванат
74′
83′
9
Абель Руис
15
Виктор Цыганков
72′
16
Алехандро Франсес
21
Брайан Хиль
72′
10
Ясер Асприлья
2
Уго Ринкон
72′
3
Хоэль Рока
Реал
1
Тибо Куртуа
8
Федерико Вальверде
5
Джуд Беллингем
10
Килиан Мбаппе
7
Винисиус Жуниор
3
Эдер Милитау
22
Антонио Рюдигер
12
Трент Александр-Арнолд
90′
18
Альваро Каррерас
20
Франсиско Гарсия
90′
16
Гонсало Гарсия
14
Орельен Тшуамени
72′
11
Родригу
15
Арда Гюлер
46′
6
Эдуардо Камавинга
Статистика
Жирона
Реал
Желтые карточки
3
0
Удары (всего)
10
25
Удары в створ
4
4
Угловые
2
5
Фолы
9
13
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти