В «Челси» прокомментировали сенсационное поражение от «Лидса»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска высказался о гостевом поражении в матче 14-го тура АПЛ с «Лидсом» (1:3).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Счет в матче на шестой минуте открыл словенский защитник хозяев Яка Бийол, в прошлом выступавший за ЦСКА. Также у «Лидса» голы в активе Ао Танаки (43') и Доминика Кальверт-Льюина (72'). У гостей единственный мяч на счету Педру Нету (50').

«Они были лучше нас во всем и заслуженно победили. Из этого матча нам нечего взять на будущее. Можно только постараться понять, что мы сделали, а потом начать все заново.

Мы очень хорошо сыграли с “Арсеналом” и “Барселоной”, но это не значит, что мы всегда будем играть одинаково, потому что нужно подстраиваться под ситуацию, проводить ротацию. Уровень игры не всегда будет одинаков. Конечно, после таких матчей, как два предыдущих, ожидаешь более сильного выступления, но это не всегда будет возможно.

Сегодня ни один футболист не сыграл на своем лучшем уровне. Надеюсь, это был просто плохой день. Мы проиграли все единоборства», — приводит слова Энцо Марески Football.London.

«Челси» потерпел первое поражение за пять туров в АПЛ и занимает 4-е место в турнирной таблице с 24 очками. «Лидс» поднялся на 17-ю строчку с 14 баллами. В следующем туре «Челси» на выезде сыграет с «Борнмутом». «Лидс» на своем поле примет «Ливерпуль».

Лидс
3:1
Первый тайм: 2:0
Челси
Футбол, Англия, Тур 14
3.12.2025, 23:15 (МСК UTC+3)
Элланд Роуд
Главные тренеры
Даниэль Фарке
Энцо Мареска
Голы
Лидс
Яка Бийол
(Антон Штах)
6′
Ао Танака
(Джейден Богл)
43′
Доминик Калверт-Льюин
72′
Челси
Педру Нету
(Джейми Гиттенс)
50′
Составы команд
Лидс
1
Лукас Перри
6
Джо Родон
5
Паскаль Стрейк
15
Яка Бийол
4
Итан Ампаду
18
Антон Штах
35′
2
Джейден Богл
87′
24
Джеймс Джастин
3
Габриэль Гудмундссон
90′
23
Себастьян Борнау
22
Ао Танака
67′
44
Илиа Груев
9
Доминик Калверт-Льюин
86′
10
Йоэл Пиру
14
Лукас Нмеча
67′
19
Ноа Окафор
Челси
1
Роберт Санчес
23
Тревор Чалоба
3
Марк Кукурелья
20
Жоао Педро
4
Тосин Адарабиойо
8
Энцо Фернандес
41
Эстеван
39′
46′
27
Мало Гюсто
11
Джейми Гиттенс
61′
10
Коул Палмер
9
Лиам Делап
61′
49
Алехандро Гарначо
5
Бенуа Бадиашиле
46′
7
Педру Нету
17
Андрей Сантос
77′
38
Марк Гиу
Статистика
Лидс
Челси
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
17
14
Удары в створ
5
2
Угловые
4
2
Фолы
10
13
Офсайды
3
1
Судейская бригада
Главный судья
Даррен Инглэнд
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти