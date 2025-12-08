«МЮ» против аутсайдера АПЛ, «Милан» в Серии А: что смотреть сегодня

В текущем сезоне АПЛ «Вулверхэмптон» остается единственным клубом без побед. «Волки» с двумя очками замыкают турнирную таблицу. Команда за 14 туров смогла лишь дважды сыграть вничью, остальные 12 встреч были проиграны. С такой игрой и результатами «Вулверхэмптон» вполне может установить антирекорд в АПЛ по набранным очкам за сезон. Пока это «достижение» принадлежит «Дерби Каунти» (11 баллов). Новый главный тренер Роб Эдвардс пока не привнес ничего положительного в результаты, но при нем «Вулверхэмптон» стал надежнее играть в обороне.