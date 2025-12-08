«МЮ» против аутсайдера АПЛ, «Милан» в Серии А: что смотреть сегодня

Английская Премьер-лига. 15-й тур. «Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед»
23:00. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.
В заключительном матче 15-го тура чемпионата Англии «Вулверхэмптон» на своем поле примет «Манчестер Юнайтед».
В текущем сезоне АПЛ «Вулверхэмптон» остается единственным клубом без побед. «Волки» с двумя очками замыкают турнирную таблицу. Команда за 14 туров смогла лишь дважды сыграть вничью, остальные 12 встреч были проиграны. С такой игрой и результатами «Вулверхэмптон» вполне может установить антирекорд в АПЛ по набранным очкам за сезон. Пока это «достижение» принадлежит «Дерби Каунти» (11 баллов). Новый главный тренер Роб Эдвардс пока не привнес ничего положительного в результаты, но при нем «Вулверхэмптон» стал надежнее играть в обороне.
«Манчестер Юнайтед» проводит неровный сезон. Команда Рубена Аморима в последних двух встречах АПЛ одержала победу над «Кристал Пэлас» (2:1) и сыграла вничью с «Вест Хэмом» (1:1). В турнирной таблице чемпионата «МЮ» занимает 11-е место с 22 баллами. Но в таблице настолько все плотно, что добыв три очка «красные дьяволы» ворвутся в зону Лиги чемпионов.
Серия А. 14-й тур. «Торино» — «Милан»
22:45. Где смотреть: «Матч ТВ», «Кинопоиск», Okko Спорт.
В рамках 14-го тура чемпионата Италии «Торино» на своем поле примет «Милан».
«Торино» в преддверии матча с «Миланом» потерпел два поражения подряд. Сначала команда Марко Барони не справилась с «Комо» (1:5), а потом уступила «Лечче» со счетом 1:2. «Торино» не может одержать победу на протяжении 5 туров и с 14 очками располагается на 14-м месте в турнирной таблице Серии А.
«Милан» на минувшей неделе вылетел из Кубка Италии, уступив «Лацио» со счетом 0:1. В чемпионате страны команда Массимилиано Аллегри располагается на третьей строчке в турнирной таблице с 28 очками. «Милан» уже возглавлял турнирную таблицу Серии А, но не смог уйти в отрыв от конкурентов. В случае победы «россонери» поднимутся на второе место и будут иметь преимущество над «Интером» в один балл.