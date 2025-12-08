Ричмонд
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
17:00
Пиза
:
Парма
Все коэффициенты
П1
2.52
X
3.03
П2
3.25
Футбол. Италия
20:00
Удинезе
:
Дженоа
Все коэффициенты
П1
2.49
X
3.03
П2
3.29
Футбол. Италия
22:45
Торино
:
Милан
Все коэффициенты
П1
5.30
X
3.80
П2
1.75
Футбол. Англия
23:00
Вулверхэмптон
:
Манчестер Юнайтед
Все коэффициенты
П1
5.15
X
4.28
П2
1.65
Футбол. Испания
23:00
Осасуна
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
1.75
X
3.88
П2
4.88
Футбол. Испания
завершен
Реал
0
:
Сельта
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
2
:
Ювентус
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лорьян
1
:
Лион
0
П1
X
П2

«МЮ» против аутсайдера АПЛ, «Милан» в Серии А: что смотреть сегодня

Редакция проекта Спорт Mail рассказывает о спортивных событиях понедельника, 8 декабря, которые стоит посмотреть.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Английская Премьер-лига. 15-й тур. «Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед»

23:00. Где смотреть: зарубежные каналы, доступные в IPTV, паблики VK.

Футбол
Англия 2025/2026
Тур 15, 8.12.2025, 23:00
Вулверхэмптон
-
Манчестер Юнайтед
-

В заключительном матче 15-го тура чемпионата Англии «Вулверхэмптон» на своем поле примет «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне АПЛ «Вулверхэмптон» остается единственным клубом без побед. «Волки» с двумя очками замыкают турнирную таблицу. Команда за 14 туров смогла лишь дважды сыграть вничью, остальные 12 встреч были проиграны. С такой игрой и результатами «Вулверхэмптон» вполне может установить антирекорд в АПЛ по набранным очкам за сезон. Пока это «достижение» принадлежит «Дерби Каунти» (11 баллов). Новый главный тренер Роб Эдвардс пока не привнес ничего положительного в результаты, но при нем «Вулверхэмптон» стал надежнее играть в обороне.

«Манчестер Юнайтед» проводит неровный сезон. Команда Рубена Аморима в последних двух встречах АПЛ одержала победу над «Кристал Пэлас» (2:1) и сыграла вничью с «Вест Хэмом» (1:1). В турнирной таблице чемпионата «МЮ» занимает 11-е место с 22 баллами. Но в таблице настолько все плотно, что добыв три очка «красные дьяволы» ворвутся в зону Лиги чемпионов.

Серия А. 14-й тур. «Торино» — «Милан»

22:45. Где смотреть: «Матч ТВ», «Кинопоиск», Okko Спорт.

В рамках 14-го тура чемпионата Италии «Торино» на своем поле примет «Милан».

Футбол
Италия 2025/2026
14-й тур, 8.12.2025, 22:45
Торино
-
Милан
-

«Торино» в преддверии матча с «Миланом» потерпел два поражения подряд. Сначала команда Марко Барони не справилась с «Комо» (1:5), а потом уступила «Лечче» со счетом 1:2. «Торино» не может одержать победу на протяжении 5 туров и с 14 очками располагается на 14-м месте в турнирной таблице Серии А.

«Милан» на минувшей неделе вылетел из Кубка Италии, уступив «Лацио» со счетом 0:1. В чемпионате страны команда Массимилиано Аллегри располагается на третьей строчке в турнирной таблице с 28 очками. «Милан» уже возглавлял турнирную таблицу Серии А, но не смог уйти в отрыв от конкурентов. В случае победы «россонери» поднимутся на второе место и будут иметь преимущество над «Интером» в один балл.