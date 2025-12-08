Игрок «Реала» пропустит четыре месяца из-за разрыва мышцы бедра

27-летний бразилец получил травму в домашнем матче 15-го тура против «Сельты» (0:2), пытаясь перехватить длинный заброс на нападающего гостей Пабло Дурана. Милитао был заменен на 24-й минуте и не смог самостоятельно покинуть поле. Вместо него на поле вышел Антонио Рюдигер.
«После проведенных тестов у Милитао был диагностирован разрыв двуглавой мышцы бедра левой ноги с поражением проксимального сухожилия. Он будет находиться под наблюдением на время восстановления», — сказано в сообщении клуба.
По информации журналистки Аранчи Родригес, восстановление Милитао займет около четырех месяцев. Ожидается, что защитник сможет вернуться на поле в апреле.
Для Милитао это уже третья серьезная травма за последние два с половиной года. До этого он дважды разрывал крестообразные связки — в августе 2023-го и в ноябре 2024 года, из-за чего в общей сложности пропустил 15 месяцев.
В этом сезоне Милитао провел за «Реал» 17 матчей во всех турнирах, в которых забил один мяч и отдал одну голевую передачу.
«Реал» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от лидирующей «Барселоны» на шесть очков. В среду, 10 декабря, «сливочные» в Лиге чемпионов дома сыграют против «Манчестер Сити».
Хаби Алонсо
Клаудио Хиральдес
Виллиотт Сведберг
(Брайан Сарагоса)
53′
Виллиотт Сведберг
(Яго Аспас)
90+3′
1
Тибо Куртуа
20
Франсиско Гарсия
63′
64′
8
Федерико Вальверде
90+2′
5
Джуд Беллингем
62′
18
Альваро Каррерас
90+1′
90+2′
14
Орельен Тшуамени
10
Килиан Мбаппе
7
Винисиус Жуниор
17
Рауль Асенсио
54′
11
Родригу
90+2′
3
Эдер Милитау
24′
22
Антонио Рюдигер
15
Арда Гюлер
74′
16
Гонсало Гарсия
13
Йонуц Раду
32
Хави Родригес
20
Маркос Алонсо
2
Карл Старфельт
5
Серхио Каррейра
6
Илайш Мориба
83′
3
Оскар Мингеса
71′
17
Хави Руэда
7
Борха Иглесиас
88′
10
Яго Аспас
16
Мигель Роман
84′
8
Фран Бельтран
18
Пабло Дуран
46′
19
Виллиотт Сведберг
15
Брайан Сарагоса
71′
9
Ферран Хутгла
Главный судья
Алехандро Кинтеро Гонсалес
(Испания)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти