Одноклубник Головина инвестировал в скачки на верблюдах

«Я посмотрел немало верблюжьих скачек на YouTube и в свободное время изучал тему, пытаясь понять технику и стратегии. И меня поразило, сколько самоотдачи требуется от всех участников. В конце концов, спорт есть спорт. Он требует сердца, жертвенности и командной работы.



Возможно, люди этого не осознают, но весь спорт связан. Будь то футбол, верблюжьи скачки или бокс — основы схожи. Нужна целеустремленность, сосредоточенность, дисциплина и упорство. В конечном итоге именно это делает из игроков чемпионов. Владеть самым дорогим верблюдом в мире однажды стало бы прекрасным завершением цикла — чем-то веселым, значимым и чем-то, что меня волнует. Возможно, однажды мы это осуществим», — сказал Погба.