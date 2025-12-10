Одноклубник Головина инвестировал в скачки на верблюдах

Команда, базирующаяся в Саудовской Аравии, участвует в скачках между странами Персидского залива, для которых этот вид спорта является традиционным. В будущем «Аль-Хабуб» планирует создать первую в мире профессиональную лигу по верблюжьим бегам с общим призовым фондом около 80 млн долларов.
«Я посмотрел немало верблюжьих скачек на YouTube и в свободное время изучал тему, пытаясь понять технику и стратегии. И меня поразило, сколько самоотдачи требуется от всех участников. В конце концов, спорт есть спорт. Он требует сердца, жертвенности и командной работы.
Возможно, люди этого не осознают, но весь спорт связан. Будь то футбол, верблюжьи скачки или бокс — основы схожи. Нужна целеустремленность, сосредоточенность, дисциплина и упорство. В конечном итоге именно это делает из игроков чемпионов. Владеть самым дорогим верблюдом в мире однажды стало бы прекрасным завершением цикла — чем-то веселым, значимым и чем-то, что меня волнует. Возможно, однажды мы это осуществим», — сказал Погба.
В конце ноября Погба дебютировал за «Монако» в выездном матче 14-го тура Лиги 1 против «Ренна» (1:4). 32-летний француз вышел на поле впервые с сентября 2023 года, когда он был отстранен на полтора года за употребление допинга. Погба принял участие в трех матчах «Монако», сыграв в общей сложности 33 минуты.
«Монако» занимает седьмое место в турнирной таблице Лиги 1, отставая от лидирующего «Ланса» на 11 очков. В воскресенье, 14 декабря, монегаски на выезде сыграют против «Марселя». Начало матча — в 22:45 по московскому времени.