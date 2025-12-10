Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Карабах
:
Аякс
Все коэффициенты
П1
2.18
X
3.82
П2
3.20
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Вильярреал
:
Копенгаген
Все коэффициенты
П1
1.47
X
4.99
П2
6.48
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Атлетик
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
4.70
X
3.99
П2
1.76
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Байер
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
3.00
X
3.65
П2
2.26
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Бенфика
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.16
П2
3.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Брюгге
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
8.25
X
5.62
П2
1.36
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Боруссия Д
:
Буде-Глимт
Все коэффициенты
П1
1.33
X
6.00
П2
8.75
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Ювентус
:
Пафос
Все коэффициенты
П1
1.17
X
8.25
П2
17.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Реал
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
2.90
X
3.95
П2
2.32

Оздоев признан лучшим игроком ноября в чемпионате Греции

Полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев стал лучшим игроком ноября в чемпионате Греции.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

Российский центральный полузащитник Магомед Оздоев, выступающий в греческой Суперлиге в составе клуба ПАОК, был признан лучшим игроком ноября в чемпионате Греции. Россиянин занял первое место в голосовании, набрав 34,48% голосов.

Второе место в опросе занял форвард «Олимпиакоса» Аюб Эль‑Кааби (26,01%), тройку лучших замкнул полузащитник АЕКа Орбелин Пинеда (19,98%).

Всего в нынешнем сезоне на счету Магомеда Оздоева семь голов и две результативные передачи в 13 матчах национального чемпионата. 33-летний хавбек занимает второе место в списке лучших бомбардиров чемпионата.

ПАОК с 32 очками идет вторым в турнирной таблице Суперлиги, лидирует в чемпионате «Олимпиакос», в активе которого 34 балла.

Магомед Оздоев перешел в ПАОК в августе 2023 года из турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк». В России полузащитник выступал за «Зенит», «Рубин», «Ахмат» и «Локомотив».