Оздоев признан лучшим игроком ноября в чемпионате Греции

Российский центральный полузащитник Магомед Оздоев, выступающий в греческой Суперлиге в составе клуба ПАОК, был признан лучшим игроком ноября в чемпионате Греции. Россиянин занял первое место в голосовании, набрав 34,48% голосов.
Второе место в опросе занял форвард «Олимпиакоса» Аюб Эль‑Кааби (26,01%), тройку лучших замкнул полузащитник АЕКа Орбелин Пинеда (19,98%).
Всего в нынешнем сезоне на счету Магомеда Оздоева семь голов и две результативные передачи в 13 матчах национального чемпионата. 33-летний хавбек занимает второе место в списке лучших бомбардиров чемпионата.
ПАОК с 32 очками идет вторым в турнирной таблице Суперлиги, лидирует в чемпионате «Олимпиакос», в активе которого 34 балла.
Магомед Оздоев перешел в ПАОК в августе 2023 года из турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк». В России полузащитник выступал за «Зенит», «Рубин», «Ахмат» и «Локомотив».