Миранчук ответил, как в США относятся к его российскому паспорту

Полузащитник клуба МЛС «Атланта Юнайтед» Алексей Миранчук ответил на вопрос, чувствовал ли он суровое отношение к себе в Штатах из-за паспорта РФ.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Ни разу не было у меня ситуации, чтобы я как-то обратил внимание на какие-то… Вот сейчас пытаюсь себя поймать на какой-нибудь мысли, но, честно, не вспомню, чтобы было что-то такое, что запомнилось бы мне», — рассказал Миранчук в эфире YouTube-канала «Коммент. Шоу».

30-летний полузащитник является воспитанником академии «Локомотива». Миранчук — чемпион России (2017/2018) и победитель Лиги Европы УЕФА (2023/2024). Действующий контракт футболиста с клубом из Атланты рассчитан до конца декабря 2027 года.

В сезоне-2025 россиянин провел 33 матча регулярного чемпионата МЛС, где забил шесть голов и отдал две результативные передачи, а также три встречи в Кубке лиг (два гола). Рыночная стоимость атакующего хавбека красно-черных снижена сайтом Transfermarkt до отметки в восемь миллионов евро.