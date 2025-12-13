Миранчук ответил, как в США относятся к его российскому паспорту

«Ни разу не было у меня ситуации, чтобы я как-то обратил внимание на какие-то… Вот сейчас пытаюсь себя поймать на какой-нибудь мысли, но, честно, не вспомню, чтобы было что-то такое, что запомнилось бы мне», — рассказал Миранчук в эфире YouTube-канала «Коммент. Шоу».