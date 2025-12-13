Миранчук ответил, как в США относятся к его российскому паспорту

«Ни разу не было у меня ситуации, чтобы я как-то обратил внимание на какие-то… Вот сейчас пытаюсь себя поймать на какой-нибудь мысли, но, честно, не вспомню, чтобы было что-то такое, что запомнилось бы мне», — рассказал Миранчук в эфире YouTube-канала «Коммент. Шоу».
30-летний полузащитник является воспитанником академии «Локомотива». Миранчук — чемпион России (2017/2018) и победитель Лиги Европы УЕФА (2023/2024). Действующий контракт футболиста с клубом из Атланты рассчитан до конца декабря 2027 года.
В сезоне-2025 россиянин провел 33 матча регулярного чемпионата МЛС, где забил шесть голов и отдал две результативные передачи, а также три встречи в Кубке лиг (два гола). Рыночная стоимость атакующего хавбека красно-черных снижена сайтом Transfermarkt до отметки в восемь миллионов евро.