ФИФА назвала обладателя премии за самый красивый гол года: видео

Обладателем приза стал аргентинец Сантьяго Монтьель из «Индепендьенте». В мае он забил мяч в чемпионате Аргентины ударом через себя из-за пределов штрафной.
На приз претендовали 10 футболистов. Победитель обошел в голосовании форварда московского ЦСКА Алеррандро, который также был в числе номинантов с голом в составе «Витории» в ворота «Крузейро». Также на награду, среди прочих, претендовали Ламин Ямаль (гол «Барселоны» «Эспаньолу», 15 мая 2025 года) и Деклан Райс (гол «Реалу» за «Арсенал», 8 апреля 2025 года).
Монтьель стал вторым подряд аргентинцем, получившим премию Пушкаша. В 2024 году приза был удостоен Алехандро Гарначо. На тот момент выступающий за «Челси» атакующий футболист играл в составе «Манчестер Юнайтед».
Сантьяго Монтьель — двоюродный брат чемпиона мира 2022 года Гонсало Монтьеля. В финале чемпионата мира 2022 года против французов защитник реализовал победный пенальти в послематчевой серии.