ФИФА назвала обладателя премии за самый красивый гол года: видео

Международная федерация футбола (ФИФА) назвала лауреата премии имени Ференца Пушкаша за самый красивый гол по итогам 2025 года. Об этом сообщается на сайте организации.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail

Обладателем приза стал аргентинец Сантьяго Монтьель из «Индепендьенте». В мае он забил мяч в чемпионате Аргентины ударом через себя из-за пределов штрафной.

На приз претендовали 10 футболистов. Победитель обошел в голосовании форварда московского ЦСКА Алеррандро, который также был в числе номинантов с голом в составе «Витории» в ворота «Крузейро». Также на награду, среди прочих, претендовали Ламин Ямаль (гол «Барселоны» «Эспаньолу», 15 мая 2025 года) и Деклан Райс (гол «Реалу» за «Арсенал», 8 апреля 2025 года).

Монтьель стал вторым подряд аргентинцем, получившим премию Пушкаша. В 2024 году приза был удостоен Алехандро Гарначо. На тот момент выступающий за «Челси» атакующий футболист играл в составе «Манчестер Юнайтед».

Сантьяго Монтьель — двоюродный брат чемпиона мира 2022 года Гонсало Монтьеля. В финале чемпионата мира 2022 года против французов защитник реализовал победный пенальти в послематчевой серии.

