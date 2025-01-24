Самые красивые голы в футболе: все лауреаты премии Пушкаша

Криштиану Роналду, 2009 год
Первым обладателем награды стал лучший бомбардир в истории Лиги чемпионов и нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Португальский форвард отличился дальним ударом в четвертьфинале ЛЧ с «Порту» (1:0).
Хамит Алтынтоп, 2010 год
Полузащитник сборной Турции Хамит Алтынтоп забил гол в отборе на Евро-2012 в ворота национальной команды Казахстана (3:0). После углового игрок пробил по мячу с лета из-за пределов штрафной.
Неймар, 2011 год
Нападающий «Сантоса» Неймар отметился забитым мячом в игре чемпионата Бразилии против «Фламенго» (4:5). Нападающий завладел мячом в центре поля, технично обыграл нескольких соперников и прокинул мяч мимо голкипера.
Мирослав Стох, 2012 год
Полузащитник турецкого «Фенербахче» и сборной Словакии Мирослав Стох забил гол похожий на мяч Алтынтопа. В матче чемпионата Турции против «Генчлербирлиги» Стох в одно касание после навеса с углового переправил мяч в ворота находясь за пределами штрафной (6:1).
Златан Ибрагимович, 2013 год
Лучший бомбардир в истории сборной Швеции Златан Ибрагимович отличился в товарищеском матче против национальной команды Англии. Нападающий забил четыре гола англичанам. Последний мяч Ибрагимович забил в падении через себя с 30 метров от ворот.
Хамес Родригес, 2014 год
Лидер сборной Колумбии и лучший бомбардир ЧМ-21014 Хамес Родригес забил гол в игре ⅛ финала турнира с Уругваем (2:0). Форвард принял мяч грудью и пробил с лета, после отскока от перекладины мяч оказался в воротах.
Венделл Лира, 2015 год
В Лиге Гояно нападающий бразильского клуба «Гоянезия» Венделл Лира отличился в матче с «Атлетико Гойяньенсе» (2:1). Лира забил гол в падении через себя после передачи партнера по команде. В голосовании за премию Пушкаша Лира обошел нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.
Мохд Фаиз Субри, 2016 год
Футболист малазийского клуба «Пинанг» Мохд Фаиз Субри отметился забитым мячом со штрафного в матче Малазийской Суперлиги против клуба «Паханг» (4:1). Гол нападающего со штрафного стал первым в истории премии Пушкаша.
Оливье Жиру, 2017 год
Нападающий лондонского «Арсенала» Оливье Жиру отличился в матче АПЛ с «Кристал Пэлас» (1:0). Жиру забил гол «ударом скорпиона»: в падении нанес удар пяткой по мячу, тот от перекладины отскочил в ворота.
Мохамед Салах, 2018 год
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах забил гол в матче АПЛ с «Эвертоном» (1:1). Салах поборолся за мяч и в сольном проходе ударом левой ногой отправил мяч в ворота. Этот гол стал самым спорным в истории премии Пушкаша. Салах опередил в голосовании Криштиану Роналду, который отметился ударом через себя в матче ЛЧ «Реал» — «Ювентус» (3:0). ФИФА изменила правила и теперь лучший гол из тройки претендентов выбирают эксперты.
Даниэль Жори, 2019 год
Венгерский нападающий клуба «Дебрецен» Даниэль Жори отличился в матче чемпионата Венгрии с «Ференцварошем» (2:1). Жори ударом ножницами через себя после навеса партнера по команде отправил мяч в ворота.
Сон Хын Мин, 2020 год
Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин забил гол во встрече АПЛ с «Бернли» (3:0). Корейский форвард начал сольный проход от своей штрафной, переиграв половину игроков из команды соперника игрок не оставил шанса вратарю «Бернли».
Эрик Ламела, 2021 год
Партнер по команде Сон Хын Мина полузащитник Эрик Ламела отметился забитым мячом в матче АПЛ с «Арсеналом». Ламела пробил в угол рабоной (Удар, который наносится по мячу позади опорной ноги. — Прим. ред.).
Марчин Олекси, 2022 год
Футболист польского клуба «Варта» Марчин Олекси забил гол в чемпионате Польши среди людей с ограниченными возможностями (1:0). Олекси на костылях с ампутированной ногой забил гол через себя.
Гильерме Мадруга, 2023 год
Полузащитник «Ботафого» Гильерме Мадруга отметился забитым мячом в матче Серии В чемпионата Бразилии с «Гремио Новоризонтино» (1:0). Мадруга пробил через себя из-за пределов штрафной и голкипер команды соперника не смог спасти свои ворота.
Алехандро Гарначо, 2024 год
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо отличился в матче АПЛ с «Эвертоном» (3:0). Гарначо поразил ворота ударом через себя.
«Я не видел как забил. Лишь слышал реакцию трибун. Если честно, я до сих пор не мог поверить. Еще только ноябрь, а возможно, гол сезона уже забит», — заявил Гарначо после матча.