Самые красивые голы в футболе: все лауреаты премии Пушкаша

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах забил гол в матче АПЛ с «Эвертоном» (1:1). Салах поборолся за мяч и в сольном проходе ударом левой ногой отправил мяч в ворота. Этот гол стал самым спорным в истории премии Пушкаша. Салах опередил в голосовании Криштиану Роналду, который отметился ударом через себя в матче ЛЧ «Реал» — «Ювентус» (3:0). ФИФА изменила правила и теперь лучший гол из тройки претендентов выбирают эксперты.