Официально: Луис Суарес на год продлил контракт с «Интер Майами»

Напомним, что Суарес перебрался в США на правах свободного агента в январе 2024 года. В футболке «Интер Майами» 38-летний форвард провел 87 матчей во всех турнирах, отметившись 42 забитыми мячами и 29 результативными передачами. В начале декабря уругвайский футболист выиграл очередной трофей — Кубок МЛС.