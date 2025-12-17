Ричмонд
Официально: Луис Суарес на год продлил контракт с «Интер Майами»

«Интер Майами» продлил контракт с 38-летним нападающим Луисом Суаресом.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Интер Майами» заключил новое трудовое соглашение с центральным нападающим Луисом Суаресом.

Соответствующая информация появилась на официальном сайте американской команды. Звездный уругваец останется в клубе до конца сезона-2026, то есть до декабря следующего года.

Напомним, что Суарес перебрался в США на правах свободного агента в январе 2024 года. В футболке «Интер Майами» 38-летний форвард провел 87 матчей во всех турнирах, отметившись 42 забитыми мячами и 29 результативными передачами. В начале декабря уругвайский футболист выиграл очередной трофей — Кубок МЛС.

Луис Суарес является лучшим бомбардиром в истории сборной Уругвая, победителем Кубка Америки, многократным чемпионом Испании и обладателем Кубка страны, победителем Лиги чемпионов в составе «Барселоны», чемпионом Уругвая и чемпионом Нидерландов.

В декабре о завершении карьеры объявили два других экс-партнера Лионеля Месси по «Барселоне» — Серджи Бускетс и Жорди Альба.