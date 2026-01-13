Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
20:30
Штутгарт
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
1.86
X
4.20
П2
4.60
Футбол. Германия
22:30
Боруссия Д
:
Вердер
Все коэффициенты
П1
1.38
X
5.78
П2
8.00
Футбол. Германия
22:30
Гамбург
:
Байер
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.65
П2
2.05
Футбол. Германия
22:30
Майнц
:
Хайденхайм
Все коэффициенты
П1
1.75
X
3.75
П2
4.90
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
5
:
Кремонезе
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Севилья
0
:
Сельта
1
П1
X
П2

Клопп прокомментировал уход Хаби Алонсо из «Реала»

Увольнение такого талантливого тренера, как Хаби Алонсо доказывает, что в руководстве «Реала» есть проблемы с управлением, считает Юрген Клопп.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Это признак того, что что-то не так, когда Хаби Алонсо, который за два года в Леверкузене показал, насколько он выдающийся тренер, вынужден покинуть “Реал” шесть месяцев спустя. Тренерский рынок переживает потрясения, и неплохо наблюдать за всем этим со стороны, не задумываясь о том, что это может означать для тебя лично, потому что ты находишься в нужном месте», — приводит слова Клоппа Servus TV.

12 января Хаби Алонсо покинул «Реал» по соглашению сторон после поражения в Эль-Класико со счетом 2:3. Новым главным тренером мадридцев стал Альваро Арбелоа.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Юрген Клопп может рассмотреть возможность возглавить «Реал» в случае серьезного предложения от мадридского футбольного клуба.

С января 2025 года Юрген Клопп занимает должность главы футбольного направления компании «Ред Булл». 58-летний немец работал с «Ливерпулем» с 2015 по 2024 год. При нем команда выиграла Английскую премьер-лигу, Кубок и Суперкубок Англии, дважды — Кубок лиги, а также Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Ранее он возглавлял немецкие «Боруссию» (Дортмунд) и «Майнц».