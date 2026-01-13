Клопп прокомментировал уход Хаби Алонсо из «Реала»

«Это признак того, что что-то не так, когда Хаби Алонсо, который за два года в Леверкузене показал, насколько он выдающийся тренер, вынужден покинуть “Реал” шесть месяцев спустя. Тренерский рынок переживает потрясения, и неплохо наблюдать за всем этим со стороны, не задумываясь о том, что это может означать для тебя лично, потому что ты находишься в нужном месте», — приводит слова Клоппа Servus TV.
12 января Хаби Алонсо покинул «Реал» по соглашению сторон после поражения в Эль-Класико со счетом 2:3. Новым главным тренером мадридцев стал Альваро Арбелоа.
Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Юрген Клопп может рассмотреть возможность возглавить «Реал» в случае серьезного предложения от мадридского футбольного клуба.
С января 2025 года Юрген Клопп занимает должность главы футбольного направления компании «Ред Булл». 58-летний немец работал с «Ливерпулем» с 2015 по 2024 год. При нем команда выиграла Английскую премьер-лигу, Кубок и Суперкубок Англии, дважды — Кубок лиги, а также Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Ранее он возглавлял немецкие «Боруссию» (Дортмунд) и «Майнц».