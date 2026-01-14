Ричмонд
Алонсо называл игроков «Реала» на тренировках детским садом

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо открыто выражал недовольство игроками из-за невыполнения его требований. Об этом сообщает Marca.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

По информации источника, на одной из тренировок в ноябре 2025 года Алонсо разозлился на игроков и заявил, что тренирует детский сад. Эта фраза положила начало последующим разногласиям с ведущими игроками команды, которые считали тренировки Алонсо слишком требовательными и перегруженными.

Отмечается, что больше всего Алонсо раздражало несоблюдение игроками тактических указаний, а также их формальное и неисполнительное отношение к его требованиям.

«Реал» объявил об отставке Хаби Алонсо в понедельник, 12 января, на следующий день после поражения от «Барселоны» (2:3) в финале Суперкубка Испании. Контракт с 44-летним специалистом был расторгнут по взаимному соглашению сторон.

Алонсо возглавил «Реал» летом 2025 года, подписав с мадридским клубом контракт на три года. Под его руководством «королевский клуб» провел 34 матча, в которых одержал 24 победы при четырех ничьих и шести поражениях.

Ранее Алонсо на протяжении трех сезонов возглавлял леверкузенский «Байер», с которым в 2024 году он выиграл Бундеслигу, а также Кубок и Суперкубок Германии, прервав 11-летнюю гегемонию «Баварии» на внутренней арене.

Новым тренером «Реала» после ухода Алонсо стал Альваро Арбелоа, который минувшим летом возглавил «Кастилью» — вторую команду мадридцев, выступающую в третьем испанском дивизионе.

«Реал» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от лидирующей «Барселоны» на четыре очка. Сегодня, 14 января, «сливочные» на выезде сыграют против «Альбасете» в ⅛ финала Кубка Испании. Начало матча — в 23:00 по московскому времени.