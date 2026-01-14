Алонсо называл игроков «Реала» на тренировках детским садом

По информации источника, на одной из тренировок в ноябре 2025 года Алонсо разозлился на игроков и заявил, что тренирует детский сад. Эта фраза положила начало последующим разногласиям с ведущими игроками команды, которые считали тренировки Алонсо слишком требовательными и перегруженными.