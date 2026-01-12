«Реал» уволил Хаби Алонсо: тренеру не простили поражение от «Барселоны»

Менее чем через 24 часа после матча за Суперкубок Испании Хаби Алонсо был уволен с поста главного тренера мадридского «Реала». Уже известно, кто его заменит, — Альваро Арбелоа.
Все в шоке
Буквально за час до отставки местное издание AS опубликовало инсайд, что тренер точно останется в клубе. А совсем скоро на официальном сайте мадридцев появился пресс-релиз об увольнении наставника.
«В “Реале” всегда будут уважать Хаби, потому что он легенда клуба. Мадрид останется его домом. Мы благодарим тренера и его штаб за работу и желаем удачи в будущем», — говорится в тексте сообщения.
Тут же посыпались и новые инсайды. Так, El Chiringuito пишет, что игроки «шокированы» увольнением Хаби. Параллельно появилась информация, будто после класико с «Барселоной» (2:3) у тренера возник новый виток конфликта с командой: он сказал игрокам устроить коридор почета сопернику, а те ушли с поля, послушав Килиана Мбаппе.
Тем правдивее выглядит инсайд журналиста Пепе Альвареса. По его данным, сам Алонсо подал в отставку, поскольку «чувствовал неуважение со стороны игроков и устал от их эго».
По официальной версии, контракт расторгнут «по обоюдному согласию».
В Алонсо так и не поверили
Первые вопросы к Хаби появились еще летом во время клубного чемпионата мира: тогда в полуфинале «Реал» получил 0:4 от «ПСЖ», причем три мяча побывали в воротах «Королевского клуба» еще до 24-й минуты. И тренеру даже не сделали скидку на то, что команду он повел в бой практически без предсезонки.
Вторым звоночком стал матч против «Атлетико» в сентябре, который запомнился безвольным поражением 2:5. Но после той игры «Реал» выдал серию из шести побед подряд (одна из них была в класико), и о потенциальной отставке снова забыли.
Третий кризис длился почти месяц — с начала ноября по декабрь. Тогда в отрезке из семи встреч мадридский клуб одержал всего две победы. Сообщалось, что после поражения от «Манчестер Сити» Алонсо получил три матча на исправление ситуации. И испанец вновь смог выплыть, обыграв «Алавес», «Севилью» и «Бетис».
Параллельно в медиа появлялась информация о проблемах тренера со своими подопечными. Так, The Athletic писал, что Винисиус отказывался продлевать контракт с «Реалом» из-за конфликта с наставником. При нем полузащитник выдал серию из 19 матчей без голов, которую смог прервать только в финале Суперкубка.
В итоге случилось то, о чем писали чуть ли не с первых дней работы Алонсо.
«Реал» пытается найти нового Зидана
После ухода Карло Анчелотти Хаби Алонсо был чуть ли не единственным приличным вариантом на рынке. Сейчас свободных топ-тренеров не прибавилось, так что руководству клуба пришлось лезть в закрома собственной академии. Там они и обнаружили Альваро Арбелоа.
С лета этого года он тренировал «Реал Мадрид Кастилью», молодежную команду сливочных. При 42-летнем испанце коллектив набрал 31 очко в 19 матчах и идет на четвертом месте в Примере федерасьон — третьем по значимости дивизионе страны.
Ровно такой же путь в свое время проделал Зинедин Зидан. Поднявшись в основную команду из молодежки, он позже выиграл три Лиги чемпионов подряд.
Алонсо был настолько плох?
Точно нет. При нем команда одержала победу в 24 матчах из 34, а забивала в два раза больше, чем пропускала. В Примере сливочные идут на втором месте, отставая от «Барселоны» всего на 4 очка.
В Лиге чемпионов «Реал» вообще находится в первой восьмерке основного этапа (к слову, «Барселона» там лишь на 15-й строчке).
Да и сам Алонсо приходил в команду, которая в прошлом сезоне не взяла ни одного трофея. Так что нельзя говорить о завышенных ожиданиях. Тем неожиданнее сегодняшняя новость.
Максим Клементьев