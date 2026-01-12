«Реал» уволил Хаби Алонсо: тренеру не простили поражение от «Барселоны»

Первые вопросы к Хаби появились еще летом во время клубного чемпионата мира: тогда в полуфинале «Реал» получил 0:4 от «ПСЖ», причем три мяча побывали в воротах «Королевского клуба» еще до 24-й минуты. И тренеру даже не сделали скидку на то, что команду он повел в бой практически без предсезонки.