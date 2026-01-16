Ричмонд
«Барселона» вышла в четвертьфинал Кубка Испании

«Барселона» одержала победу над «Расингом» в матче ⅛ финала Кубка Испании (2:0).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Встреча прошла на домашнем стадионе «Расинга». В составе победителей забитыми мячами отметились Ферран Торрес (66-я минута) и Ламин Ямаль (90+5).

Соперник сине-гранатовых по четвертьфиналу станет известен по итогам жеребьевки, которая состоится в понедельник, 19 января.

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик прокомментировал победу своей команды.

«Было тяжело. Отличная атмосфера, соперник играл очень хорошо. Конечный счет 2:0 — вот что важно.

Команды из низших дивизионов? Самое главное — они храбрые, им нечего терять, они могут только победить, и это заметно. Это фантастическое зрелище», — приводит слова Флика AS.

Для «Барселоны» победа над «Расингом» стала 11-й подряд. Ранее подопечные Флика обыграли «Реал», «Реал Сосьедад», «Атлетик», «Эспаньол», «Вильярреал», «Гвадалахару», «Осасуну», «Айнтрахт», «Бетис», «Атлетико» и «Алавес». Сине-гранатовые повторили победную серию 2015 года.

«Барселона» является действующим обладателем Кубка Испании. Также каталонскому клубу принадлежит рекорд по числу побед в турнире (32).