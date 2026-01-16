«Барселона» вышла в четвертьфинал Кубка Испании

Встреча прошла на домашнем стадионе «Расинга». В составе победителей забитыми мячами отметились Ферран Торрес (66-я минута) и Ламин Ямаль (90+5).
Соперник сине-гранатовых по четвертьфиналу станет известен по итогам жеребьевки, которая состоится в понедельник, 19 января.
Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик прокомментировал победу своей команды.
«Было тяжело. Отличная атмосфера, соперник играл очень хорошо. Конечный счет 2:0 — вот что важно.
Команды из низших дивизионов? Самое главное — они храбрые, им нечего терять, они могут только победить, и это заметно. Это фантастическое зрелище», — приводит слова Флика AS.
Для «Барселоны» победа над «Расингом» стала 11-й подряд. Ранее подопечные Флика обыграли «Реал», «Реал Сосьедад», «Атлетик», «Эспаньол», «Вильярреал», «Гвадалахару», «Осасуну», «Айнтрахт», «Бетис», «Атлетико» и «Алавес». Сине-гранатовые повторили победную серию 2015 года.
«Барселона» является действующим обладателем Кубка Испании. Также каталонскому клубу принадлежит рекорд по числу побед в турнире (32).