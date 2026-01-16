«Барселона» вышла в четвертьфинал Кубка Испании

«Было тяжело. Отличная атмосфера, соперник играл очень хорошо. Конечный счет 2:0 — вот что важно.



Команды из низших дивизионов? Самое главное — они храбрые, им нечего терять, они могут только победить, и это заметно. Это фантастическое зрелище», — приводит слова Флика AS.