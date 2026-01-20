Роналдиньо после футбола: тюрьма, долги и бизнес в США

Роналдиньо ушел из профессионального спорта в 2018 году, и с тех пор его жизнь круто изменилась. Бывший футболист столкнулся с судебными исками и финансовыми трудностями, но не потерял оптимизма. Сейчас он строит новый бизнес и даже стал совладельцем футбольных клубов. Мы собрали последние новости о жизни легенды.
Юридические проблемы: тюрьма в Парагвае и запрет на выезд
За легендой футбола даже после завершения карьеры следят миллионы фанатов. Источник: соцсети.
Самый громкий скандал с участием экс-футболиста случился в 2020 году. Роналдиньо приехал в Парагвай для участия в благотворительном мероприятии и рекламы своей книги. При въезде в страну выяснилось, что у него и его брата поддельные паспорта, поэтому бразильцев арестовали.
Роналдиньо провел месяц в тюрьме в столице Парагвая Асунсьоне. Условия были строгими: общая камера, распорядок дня, ограниченные прогулки. Позже его перевели под домашний арест в гостиницу, где он пробыл еще четыре месяца. В итоге дело закрыли, но этот случай нанес серьезный удар по репутации футболиста.
Проблемы с законом на этом не закончились. В Бразилии у Роналдиньо накопились крупные долги. Он не платил налоги и штрафы за незаконное строительство на своем участке. Суды несколько раз арестовывали его недвижимость, включая дом в Рио-де-Жанейро. В 2023 году ему временно запретили выезжать из страны из-за долга перед бывшей подругой в размере 2 миллионов долларов. Эти деньги он должен был выплатить как компенсацию за моральный ущерб.
Финансовый кризис легенды: от миллионных гонораров к долговой яме
За свою карьеру Роналдиньо заработал более 100 миллионов долларов. Однако после ухода из большого футбола его финансовые дела пошли, мягко говоря, не очень, и на то есть основные причины:
- Конфликт с властями. В 2015 году экс-футболиста «Барселоны» оштрафовали на 178 тысяч евро за нанесение экологического ущерба при строительстве рыболовной платформы и склада в запрещенном месте на территории Порту-Алегри. Местные власти решили, что объект необходимо снести. Роналдиньо долго вел судебное разбирательство с бразильским правительством, но разрешения так и не добился.
- Расторжение контрактов. В 2012 году «Фламенго» не смог выплатить футболисту зарплату, и контракт был расторгнут. В 2014 году контракт Роналдиньо с Coca-Cola был расторгнут после того, как его засняли потягивающим банку Pepsi во время презентации «Атлетико Минейро».
- Арест имущества. В 2019 году из-за неоплаченных штрафов Бразилия наложила арест на имущество Роналдиньо и конфисковала его паспорт.
- Заключение в тюрьме. В 2020 году футболиста арестовали, так как он пытался въехать в Парагвай по поддельным документам. Роналдиньо провел месяц в тюрьме и еще 5 месяцев на домашнем аресте.
Сейчас у Роналдиньо остались долги перед налоговой службой Бразилии и частными лицами. Чтобы их погасить, он продал часть имущества и активизировал коммерческую деятельность. Например, стал больше участвовать в платных мероприятиях и рекламных кампаниях.
Бизнес-проекты: футбольные клубы в США и алкогольный бренд
Несмотря на трудности, Роналдиньо начинает новые проекты. Самый значимый — инвестиции в американский футбол. В октябре 2024 года он приобрел доли в двух клубах из города Гринвилл (штат Южная Каролина):
- «Гринвилл Триумф» — мужская команда, выступающая в USL League One (третий дивизион США).
- «Гринвилл Либерти» — женская команда в лиге USL W.
Роналдиньо стал не просто инвестором, а стратегическим партнером. Он будет помогать в развитии молодежных академий и привлекать внимание к клубам на международном уровне. Футболист планирует регулярно приезжать в Гринвилл для работы с игроками.
Еще один проект — алкогольный бизнес. В 2024 году Роналдиньо представил собственное шампанское, которое производит вместе с французской семьей виноделов Harlin. Ранее он уже выпускал вино под брендом Fabio Cordella Cantine. Футболист лично участвует в продвижении этих продуктов, появляясь на презентациях и давая интервью.
Работа в футболе: школа для детей и матчи легенд
После завершения спортивной карьеры Роналдиньо запустил образовательную платформу «Manual do Bruxo» («Пособие Волшебника»). Это онлайн-курс из пяти модулей, которые охватывают такие навыки, как дриблинг, удары со штрафного, передача мяча, контроль мяча и другие. Уроки платные, но пользуются активным спросом в Бразилии и других странах Латинской Америки.
Также экс-футболист регулярно участвует в матчах легенд. В 2023 году он играл за команду ветеранов «Барселоны» против ветеранов «Реала». Несмотря на возраст и лишний вес, он забил гол со штрафного, напомнив о своих лучших годах. За такие выступления он получает гонорары, которые помогают покрывать текущие расходы. Кроме того, Роналдиньо работает с брендами. Он является амбассадором букмекерской компании Winline в странах СНГ, снимается в рекламе и появляется на мероприятиях, организованных этим брендом.
Личная жизнь: отношения с сыном и текущий статус
Семейная жизнь Роналдиньо всегда была на виду. У него есть 19-летний сын Жоао Мендеш от отношений с бразильской танцовщицей Джанайной Мендеш. Жоао серьезно занимается футболом и мечтает стать профессионалом. Роналдиньо активно помогает ему: финансирует тренировки, ездит с ним на просмотры в европейские клубы и делится опытом.
Сейчас Роналдиньо не женат и не состоит в официальных отношениях. Он живет преимущественно в Бразилии, но часто бывает за границей из-за работы. Несмотря на прошлые ошибки, он старается поддерживать образ жизнерадостного и открытого человека. В социальных сетях он регулярно публикует фото с тренировок сына, своих деловых встреч и путешествий.
Жизнь Роналдиньо после футбола — это пример резкого перехода от славы к трудностям. Однако экс-футболист не сдается. Он постепенно решает юридические и финансовые проблемы, строит новый бизнес и остается в спорте как наставник и инвестор. Его история продолжается, и миллионы фанатов по всему миру следят за тем, что будет дальше.