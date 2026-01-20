Роналдиньо после футбола: тюрьма, долги и бизнес в США

Проблемы с законом на этом не закончились. В Бразилии у Роналдиньо накопились крупные долги. Он не платил налоги и штрафы за незаконное строительство на своем участке. Суды несколько раз арестовывали его недвижимость, включая дом в Рио-де-Жанейро. В 2023 году ему временно запретили выезжать из страны из-за долга перед бывшей подругой в размере 2 миллионов долларов. Эти деньги он должен был выплатить как компенсацию за моральный ущерб.