Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
перерыв
Кайрат
0
:
Брюгге
2
Все коэффициенты
П1
47.00
X
19.00
П2
1.04
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Буде-Глимт
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
7.13
X
6.15
П2
1.38
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Копенгаген
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
4.11
X
3.55
П2
2.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Интер
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.30
П2
2.89
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Олимпиакос П
:
Байер
Все коэффициенты
П1
2.48
X
3.55
П2
2.90
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Реал
:
Монако
Все коэффициенты
П1
1.31
X
6.35
П2
9.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Спортинг
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
4.41
X
4.22
П2
1.75
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Тоттенхэм Хотспур
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.61
П2
3.15
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Вильярреал
:
Аякс
Все коэффициенты
П1
1.58
X
5.85
П2
7.90

Роналдиньо после футбола: тюрьма, долги и бизнес в США

Экс-футболист Роналдиньо сейчас реже бывает на поле, но часто появляется в суде. Как живет легендарный бразилец и чем занимается сегодня — рассказываем в нашей статье.

Виктория Фурсова
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Роналдиньо ушел из профессионального спорта в 2018 году, и с тех пор его жизнь круто изменилась. Бывший футболист столкнулся с судебными исками и финансовыми трудностями, но не потерял оптимизма. Сейчас он строит новый бизнес и даже стал совладельцем футбольных клубов. Мы собрали последние новости о жизни легенды.

Юридические проблемы: тюрьма в Парагвае и запрет на выезд

За легендой футбола даже после завершения карьеры следят миллионы фанатов
За легендой футбола даже после завершения карьеры следят миллионы фанатовИсточник: Соцсети

За легендой футбола даже после завершения карьеры следят миллионы фанатов. Источник: соцсети.

Самый громкий скандал с участием экс-футболиста случился в 2020 году. Роналдиньо приехал в Парагвай для участия в благотворительном мероприятии и рекламы своей книги. При въезде в страну выяснилось, что у него и его брата поддельные паспорта, поэтому бразильцев арестовали.

Роналдиньо провел месяц в тюрьме в столице Парагвая Асунсьоне. Условия были строгими: общая камера, распорядок дня, ограниченные прогулки. Позже его перевели под домашний арест в гостиницу, где он пробыл еще четыре месяца. В итоге дело закрыли, но этот случай нанес серьезный удар по репутации футболиста.

Проблемы с законом на этом не закончились. В Бразилии у Роналдиньо накопились крупные долги. Он не платил налоги и штрафы за незаконное строительство на своем участке. Суды несколько раз арестовывали его недвижимость, включая дом в Рио-де-Жанейро. В 2023 году ему временно запретили выезжать из страны из-за долга перед бывшей подругой в размере 2 миллионов долларов. Эти деньги он должен был выплатить как компенсацию за моральный ущерб.

Финансовый кризис легенды: от миллионных гонораров к долговой яме

Роналдиньо потерял миллионы и оказался на грани банкротства.
Роналдиньо потерял миллионы и оказался на грани банкротства.Источник: Соцсети

За свою карьеру Роналдиньо заработал более 100 миллионов долларов. Однако после ухода из большого футбола его финансовые дела пошли, мягко говоря, не очень, и на то есть основные причины:

  • Конфликт с властями. В 2015 году экс-футболиста «Барселоны» оштрафовали на 178 тысяч евро за нанесение экологического ущерба при строительстве рыболовной платформы и склада в запрещенном месте на территории Порту-Алегри. Местные власти решили, что объект необходимо снести. Роналдиньо долго вел судебное разбирательство с бразильским правительством, но разрешения так и не добился.
  • Расторжение контрактов. В 2012 году «Фламенго» не смог выплатить футболисту зарплату, и контракт был расторгнут. В 2014 году контракт Роналдиньо с Coca-Cola был расторгнут после того, как его засняли потягивающим банку Pepsi во время презентации «Атлетико Минейро».
  • Арест имущества. В 2019 году из-за неоплаченных штрафов Бразилия наложила арест на имущество Роналдиньо и конфисковала его паспорт.
  • Заключение в тюрьме. В 2020 году футболиста арестовали, так как он пытался въехать в Парагвай по поддельным документам. Роналдиньо провел месяц в тюрьме и еще 5 месяцев на домашнем аресте.

Сейчас у Роналдиньо остались долги перед налоговой службой Бразилии и частными лицами. Чтобы их погасить, он продал часть имущества и активизировал коммерческую деятельность. Например, стал больше участвовать в платных мероприятиях и рекламных кампаниях.

Бизнес-проекты: футбольные клубы в США и алкогольный бренд

Роналдиньо запустил свою продукцию алкогольных напитков.
Роналдиньо запустил свою продукцию алкогольных напитков.Источник: Соцсети

Несмотря на трудности, Роналдиньо начинает новые проекты. Самый значимый — инвестиции в американский футбол. В октябре 2024 года он приобрел доли в двух клубах из города Гринвилл (штат Южная Каролина):

  • «Гринвилл Триумф» — мужская команда, выступающая в USL League One (третий дивизион США).
  • «Гринвилл Либерти» — женская команда в лиге USL W.

Роналдиньо стал не просто инвестором, а стратегическим партнером. Он будет помогать в развитии молодежных академий и привлекать внимание к клубам на международном уровне. Футболист планирует регулярно приезжать в Гринвилл для работы с игроками.

Еще один проект — алкогольный бизнес. В 2024 году Роналдиньо представил собственное шампанское, которое производит вместе с французской семьей виноделов Harlin. Ранее он уже выпускал вино под брендом Fabio Cordella Cantine. Футболист лично участвует в продвижении этих продуктов, появляясь на презентациях и давая интервью.

Работа в футболе: школа для детей и матчи легенд

Инициатива Роналдиньо направлена на содействие тактико-технической подготовке молодых спортсменов. 
Инициатива Роналдиньо направлена на содействие тактико-технической подготовке молодых спортсменов. Источник: Соцсети

После завершения спортивной карьеры Роналдиньо запустил образовательную платформу «Manual do Bruxo» («Пособие Волшебника»). Это онлайн-курс из пяти модулей, которые охватывают такие навыки, как дриблинг, удары со штрафного, передача мяча, контроль мяча и другие. Уроки платные, но пользуются активным спросом в Бразилии и других странах Латинской Америки.

Также экс-футболист регулярно участвует в матчах легенд. В 2023 году он играл за команду ветеранов «Барселоны» против ветеранов «Реала». Несмотря на возраст и лишний вес, он забил гол со штрафного, напомнив о своих лучших годах. За такие выступления он получает гонорары, которые помогают покрывать текущие расходы. Кроме того, Роналдиньо работает с брендами. Он является амбассадором букмекерской компании Winline в странах СНГ, снимается в рекламе и появляется на мероприятиях, организованных этим брендом.

Личная жизнь: отношения с сыном и текущий статус

Роналдиньо с сыном (справа).
Роналдиньо с сыном (справа). Источник: Соцсети

Семейная жизнь Роналдиньо всегда была на виду. У него есть 19-летний сын Жоао Мендеш от отношений с бразильской танцовщицей Джанайной Мендеш. Жоао серьезно занимается футболом и мечтает стать профессионалом. Роналдиньо активно помогает ему: финансирует тренировки, ездит с ним на просмотры в европейские клубы и делится опытом.

Сейчас Роналдиньо не женат и не состоит в официальных отношениях. Он живет преимущественно в Бразилии, но часто бывает за границей из-за работы. Несмотря на прошлые ошибки, он старается поддерживать образ жизнерадостного и открытого человека. В социальных сетях он регулярно публикует фото с тренировок сына, своих деловых встреч и путешествий.

Жизнь Роналдиньо после футбола — это пример резкого перехода от славы к трудностям. Однако экс-футболист не сдается. Он постепенно решает юридические и финансовые проблемы, строит новый бизнес и остается в спорте как наставник и инвестор. Его история продолжается, и миллионы фанатов по всему миру следят за тем, что будет дальше.