«Марсель» подписал брата-близнеца футболиста «Арсенала»

После 18 туров Лиги 1 «Марсель» набрал 35 очков и занимает третье место в турнирной таблице. Подопечные Роберто Де Дзерби на 8 очков отстают от лидирующего «Ланса» и на 7 — от идущего на втором месте «ПСЖ».