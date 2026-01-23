Ричмонд
«Марсель» подписал брата-близнеца футболиста «Арсенала»

«Марсель» объявил о переходе в команду полузащитника «Фейеноорда» и сборной Нидерландов Квинтена Тимбера.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail

Защитник Квинтен Тимбер, брат-близнец Юрриена Тимбера, продолжит карьеру в Лиге 1.

Условия контракта 24-летнего игрока не разглашаются. По данным инсайдера Фабрицио Романо, за нидерландца заплатили 4,5 млн евро. Также в соглашении предусмотрены труднодостижимые бонусы.

Брат защитника «Арсенала» в 17 матчах нынешнего сезона Эредивизи хавбек забил два гола и отдал 4 результативные передачи.

После 18 туров Лиги 1 «Марсель» набрал 35 очков и занимает третье место в турнирной таблице. Подопечные Роберто Де Дзерби на 8 очков отстают от лидирующего «Ланса» и на 7 — от идущего на втором месте «ПСЖ».