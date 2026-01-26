Нападающий «Челси» Эстевао установил клубный рекорд XXI века

Эстевао перешел в «Челси» летом 2025 года. В составе лондонского клуба футболист провел 28 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и сделал три голевые передачи. Действующее соглашение нападающего с клубом рассчитано до лета 2033 года.