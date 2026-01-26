Ричмонд
Нападающий «Челси» Эстевао установил клубный рекорд XXI века

Форвард «Челси» Эстевао отличился в матче 23-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (3:1).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Накануне «Челси» обыграл «Кристал Пэлас» на выезде. Один из голов на 34-й минуте матча забил 18-летний бразильский форвард Эстевао. Также на его счету результативная передача.

Как сообщает Opta, Эстевао в возрасте 18 лет и 276 дней стал вторым самым молодым игроком «Челси», кому удалось забить гол и сделать результативную передачу в матче чемпионата Англии.

Ранее подобное достижение в более раннем возрасте удавалось покорить нападающему Нилу Шипперли — в апреле 1993 года в возрасте 18 лет и 164 дней футболист отметился голом и передачей в матче с «Уимблдоном».

Эстевао перешел в «Челси» летом 2025 года. В составе лондонского клуба футболист провел 28 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и сделал три голевые передачи. Действующее соглашение нападающего с клубом рассчитано до лета 2033 года.

Благодаря победе над «Кристал Пэлас» «Челси» с 37 очками поднялся на четвертое место в турнирной таблице АПЛ, опередив на один балл действующего чемпиона «Ливерпуль».

В следующем туре чемпионата Англии «Челси» 31 января примет на своем поле «Вест Хэм».

Кристал Пэлас
1:3
Первый тайм: 0:1
Челси
Футбол, Англия, Тур 23
25.01.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
Селхерст Парк
Главные тренеры
Оливер Гласнер
Лиам Росеньор
Голы
Кристал Пэлас
Крис Ричардс
(Чади Риад)
88′
Челси
Эстеван
34′
Жоао Педро
(Эстеван)
50′
Энцо Фернандес
64′
Составы команд
Кристал Пэлас
1
Дин Хендерсон
26
Крис Ричардс
5
Максенс Лакруа
20
Адам Уортон
67′
72′
8
Джефферсон Лерма
90′
7
Исмаила Сарр
23
Джейди Канво
63′
65′
24
Борна Соса
2
Даниэль Муньос
76′
34
Чади Риад
3
Тайрик Митчелл
65′
10
Йереми Пино
14
Жан-Филипп Матета
85′
12
Крисантус Уче
11
Бреннан Джонсон
76′
19
Уилл Хьюз
Челси
1
Роберт Санчес
3
Марк Кукурелья
8
Энцо Фернандес
23
Тревор Чалоба
5
Бенуа Бадиашиле
17
Андрей Сантос
90′
24
Рис Джеймс
81′
21
Йоррел Хато
41
Эстеван
74′
27
Мало Гюсто
7
Педру Нету
74′
11
Джейми Гиттенс
20
Жоао Педро
85′
9
Лиам Делап
25
Мойсес Кайседо
20′
73′
29
Уэсли Фофана
Статистика
Кристал Пэлас
Челси
Желтые карточки
4
2
Удары (всего)
13
10
Удары в створ
7
6
Угловые
4
5
Фолы
11
10
Офсайды
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Даррен Инглэнд
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти