Нападающий «Челси» Эстевао установил клубный рекорд XXI века

Накануне «Челси» обыграл «Кристал Пэлас» на выезде. Один из голов на 34-й минуте матча забил 18-летний бразильский форвард Эстевао. Также на его счету результативная передача.
Как сообщает Opta, Эстевао в возрасте 18 лет и 276 дней стал вторым самым молодым игроком «Челси», кому удалось забить гол и сделать результативную передачу в матче чемпионата Англии.
Ранее подобное достижение в более раннем возрасте удавалось покорить нападающему Нилу Шипперли — в апреле 1993 года в возрасте 18 лет и 164 дней футболист отметился голом и передачей в матче с «Уимблдоном».
Эстевао перешел в «Челси» летом 2025 года. В составе лондонского клуба футболист провел 28 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и сделал три голевые передачи. Действующее соглашение нападающего с клубом рассчитано до лета 2033 года.
Благодаря победе над «Кристал Пэлас» «Челси» с 37 очками поднялся на четвертое место в турнирной таблице АПЛ, опередив на один балл действующего чемпиона «Ливерпуль».
В следующем туре чемпионата Англии «Челси» 31 января примет на своем поле «Вест Хэм».
