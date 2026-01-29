Цена успеха: звезды спорта, которых сломала слава

К 20 годам Майк Тайсон стал самым молодым чемпионом мира в истории бокса. За два года он выиграл 37 боев подряд, 33 из них — нокаутом, и собрал все главные пояса в супертяжелом весе. Его выход на ринг длился дольше, чем сами поединки: соперники падали за минуты. Тайсон стал не просто спортсменом, а иконой своего поколения — с рекламными контрактами, обложками журналов и гонорарами, которые измерялись десятками миллионов долларов.