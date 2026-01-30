Арсен Захарян не сыграет в баскском дерби

22-летний футболист пропустил несколько последних игр из-за травмы берцовой кости, однако ранее Йон Андер Мундуате сообщал, что 30 января Арсен Захарян может вернуться в общую группу.
«Захарян продолжает работать по индивидуальной программе. Он не будет готов к дерби с “Атлетиком” в воскресенье», — приводит слова Мундуате Sport24.
В сезоне-2025/26 22-летний Захарян сыграл за «Реал Сосьедад» в 16 матчах и забил один гол.
После 21-го тура Ла Лиги «Реал Сосьедад» располагается на 8-м месте турнирной таблицы с 27 очками. 1 февраля «Реал Сосьедад» сыграет против «Атлетика» из Бильбао. Начало матча — в 23 часа по московскому времени.
19 августа 2023 года «Реал Сосьедад» объявил о переходе Арсена Захаряна из московского «Динамо». Его контракт с командой рассчитан до июня 2029 года. Ранее в СМИ появлялась информация, что Арсен может покинуть испанский клуб, однако «Реал Сосьедад» опроверг слухи об уходе россиянина.