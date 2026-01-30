Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
22:30
Кельн
:
Вольфсбург
Все коэффициенты
П1
2.03
X
3.87
П2
3.52
Футбол. Италия
22:45
Лацио
:
Дженоа
Все коэффициенты
П1
2.19
X
2.98
П2
4.19
Футбол. Франция
22:45
Ланс
:
Гавр
Все коэффициенты
П1
1.41
X
5.26
П2
7.50
Футбол. Испания
23:00
Эспаньол
:
Алавес
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.21
П2
4.54
Футбол. Лига Европы
завершен
Штутгарт
3
:
Янг Бойз
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Штурм
1
:
Бранн
0
П1
X
П2

Арсен Захарян не сыграет в баскском дерби

Пресс-атташе «Реал Сосьедад» Йон Андер Мундуате заявил, что полузащитник Арсен Захарян не сыграет с «Атлетиком» из Бильбао в ближайшем туре Ла Лиги.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

22-летний футболист пропустил несколько последних игр из-за травмы берцовой кости, однако ранее Йон Андер Мундуате сообщал, что 30 января Арсен Захарян может вернуться в общую группу.

«Захарян продолжает работать по индивидуальной программе. Он не будет готов к дерби с “Атлетиком” в воскресенье», — приводит слова Мундуате Sport24.

В сезоне-2025/26 22-летний Захарян сыграл за «Реал Сосьедад» в 16 матчах и забил один гол.

После 21-го тура Ла Лиги «Реал Сосьедад» располагается на 8-м месте турнирной таблицы с 27 очками. 1 февраля «Реал Сосьедад» сыграет против «Атлетика» из Бильбао. Начало матча — в 23 часа по московскому времени.

19 августа 2023 года «Реал Сосьедад» объявил о переходе Арсена Захаряна из московского «Динамо». Его контракт с командой рассчитан до июня 2029 года. Ранее в СМИ появлялась информация, что Арсен может покинуть испанский клуб, однако «Реал Сосьедад» опроверг слухи об уходе россиянина.