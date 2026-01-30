Арсен Захарян не сыграет в баскском дерби

19 августа 2023 года «Реал Сосьедад» объявил о переходе Арсена Захаряна из московского «Динамо». Его контракт с командой рассчитан до июня 2029 года. Ранее в СМИ появлялась информация, что Арсен может покинуть испанский клуб, однако «Реал Сосьедад» опроверг слухи об уходе россиянина.