«Ливерпуль» приобрел 20-летнего защитника «Ренна» Жереми Жаке

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, «Ливерпуль» приобрел защитника Жаке у «Ренна» за €72 млн с учетом бонусов. Контракт с игроком рассчитан до лета 2031 года.
— «Ливерпуль» достиг соглашения о трансфере защитника Жереми Жаке из «Ренна». Футболист присоединится к клубу перед сезоном-2026/2027 — при условии получения разрешения на работу и международного допуска, — говорится в заявлении пресс-службы мерсисайдского клуба.
В текущем сезоне Жаке провел за «Ренн» 19 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.
— Для меня большая честь подписать контракт с «Ливерпулем» — одним из величайших футбольных клубов мира. Для меня также очень важно на высокой ноте завершить свое приключение в форме «Ренна», в клубе, с которым я вырос, в клубе, который мне так дорог. Я подхожу ко второй половине сезона с желанием испытать прекрасные эмоции вместе с партнерами по команде и болельщиками, — приводит слова Жереми Жаке Goal.
Также на счету Жаке пять матчей в составе молодежной сборной Франции.