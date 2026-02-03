Ричмонд
«Ливерпуль» приобрел 20-летнего защитника «Ренна» Жереми Жаке

Английский «Ливерпуль» достиг договоренности о трансфере центрального защитника французского «Ренна» Жереми Жаке.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, «Ливерпуль» приобрел защитника Жаке у «Ренна» за €72 млн с учетом бонусов. Контракт с игроком рассчитан до лета 2031 года.

— «Ливерпуль» достиг соглашения о трансфере защитника Жереми Жаке из «Ренна». Футболист присоединится к клубу перед сезоном-2026/2027 — при условии получения разрешения на работу и международного допуска, — говорится в заявлении пресс-службы мерсисайдского клуба.

В текущем сезоне Жаке провел за «Ренн» 19 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

— Для меня большая честь подписать контракт с «Ливерпулем» — одним из величайших футбольных клубов мира. Для меня также очень важно на высокой ноте завершить свое приключение в форме «Ренна», в клубе, с которым я вырос, в клубе, который мне так дорог. Я подхожу ко второй половине сезона с желанием испытать прекрасные эмоции вместе с партнерами по команде и болельщиками, — приводит слова Жереми Жаке Goal.

Также на счету Жаке пять матчей в составе молодежной сборной Франции.