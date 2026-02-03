«Ливерпуль» приобрел 20-летнего защитника «Ренна» Жереми Жаке

— Для меня большая честь подписать контракт с «Ливерпулем» — одним из величайших футбольных клубов мира. Для меня также очень важно на высокой ноте завершить свое приключение в форме «Ренна», в клубе, с которым я вырос, в клубе, который мне так дорог. Я подхожу ко второй половине сезона с желанием испытать прекрасные эмоции вместе с партнерами по команде и болельщиками, — приводит слова Жереми Жаке Goal.