Холанд высказался о чемпионской гонке в текущем сезоне АПЛ

В нынешнем сезоне «Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ с 50 очками. Команда Хосепа Гвардиолы отстает от лидирующего «Арсенала» на шесть баллов.
8 февраля в матче 25-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» на выезде обыграл «Ливерпуль» со счетом 2:1. Холанд записал на свой счет победный гол на 90+3 минуте встречи.
«Мы уже видели, что борьба за титул продолжается до самого конца сезона. Сейчас для меня главное — восстановиться, вернуться в командный режим и полностью сосредоточиться на следующем матче с “Фулхэмом”. Впереди еще много игр», — приводит слова Холанда ESPN после матча с «Ливерпулем».
«Манчестер Сити» впервые с 7 февраля 2021 года одержал победу над «Ливерпулем» на выезде. Тогда «горожане» обыграли «мерсисайдцев» со счетом 4:1.
В текущем сезоне на счету Холанда 36 матчей за «Сити» во всех турнирах, в которых он забил 28 голов и сделал шесть результативных передач.