СМИ: Приоритетом «Реала» на лето станет трансфер игрока «ПСЖ»

Витинье 13 февраля исполнится 26 лет. Воспитанник «Порту» перешел в парижскую команду летом 2022 года. Трансферная сумма составила 40 миллионов евро. Помимо «Порту» и «ПСЖ» полузащитник выступал также в Английской Премьер-лиге за «Вулверхэмптон». По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Витиньи на данный момент составляет 110 миллионов евро.