СМИ: Приоритетом «Реала» на лето станет трансфер игрока «ПСЖ»

Главной трансферной целью «Реала» будет центральный полузащитник «ПСЖ» и сборной Португалии Витинья.
Далее в шорт-листе «Королевского клуба» расположились Родри («Манчестер Сити»), Энцо Фернандес («Челси»), Алексис Мак Аллистер («Ливерпуль»). Менее приоритетные варианты — Адам Уортон («Кристал Пэлас») и Кес Смит («АЗ Алкмар»). «Реал» намерен купить как минимум одного футболиста из приведенного списка ближайшим летом.
Витинье 13 февраля исполнится 26 лет. Воспитанник «Порту» перешел в парижскую команду летом 2022 года. Трансферная сумма составила 40 миллионов евро. Помимо «Порту» и «ПСЖ» полузащитник выступал также в Английской Премьер-лиге за «Вулверхэмптон». По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Витиньи на данный момент составляет 110 миллионов евро.
Отмечается, что ряд нынешних полузащитников мадридцев могут покинуть команду летом. В этом сезоне в центре полузащиты «Реала» выходят в основном составе или появляются на поле после замены Федерико Вальверде, Орельен Чуамени, Эдуардо Камавинга и Дани Себальос.
После 23 туров чемпионата Испании «Реал» набрал 57 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Сливочные» всего на один балл отстают от лидирующей «Барселоны». В рамках 24-го тура в субботу, 14 февраля, подопечные Альваро Арбелоа сыграют дома с баскским клубом «Реал Сосьедад».