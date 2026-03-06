День в истории спорта: 6 марта 1902 года основан мадридский «Реал»

В первые годы существования команда участвовала в региональных турнирах и становилась одним из пионеров организованного футбола в Испании. Уже на заре своей истории клуб начал формировать соперничества, которые позже перерастут в знаменитые дерби и класико. В 1920 году по ходатайству клубного руководства король Альфонсо XIII даровал клубу почетный статус «реал», что в переводе с испанского означает «королевский», а на логотипе команды появилась корона, ставшая частью эмблемы.