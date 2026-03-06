День в истории спорта: 6 марта 1902 года основан мадридский «Реал»

Инициаторами создания команды стали любители футбола, объединенные вокруг Хуана Падроса и его брата, которые уже несколько лет играли в футбол на импровизированных площадках испанской столицы. Новый клуб получил название «Мадрид Футбол Клуб» и быстро стал центром притяжения для местных спортсменов и болельщиков.
В первые годы существования команда участвовала в региональных турнирах и становилась одним из пионеров организованного футбола в Испании. Уже на заре своей истории клуб начал формировать соперничества, которые позже перерастут в знаменитые дерби и класико. В 1920 году по ходатайству клубного руководства король Альфонсо XIII даровал клубу почетный статус «реал», что в переводе с испанского означает «королевский», а на логотипе команды появилась корона, ставшая частью эмблемы.
Со временем «Реал Мадрид» превратился не только в ведущую силу испанского футбола, но и в глобальный символ успешного клубного проекта. Многочисленные национальные титулы, европейские трофеи и звезды мирового масштаба в составе сделали клуб одним из главных брендов мирового спорта. История, начавшаяся 6 марта 1902 года в виде инициативы группы энтузиастов, сегодня воспринимается как отправная точка легенды, определившей облик европейского футбола на десятилетия вперед.