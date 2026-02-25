Турецкий клуб Чалова назначил нового главного тренера

Моэ, которому 55 лет, подписал контракт с клубом на 1,5 года. Ранее он работал в «Бешикташе» ассистентом тренера в турецкой лиге. С 2019 по 2024 год Моэ возглавлял норвежский «Мольде», с которым дважды выигрывал чемпионат (2019, 2022) и Кубок Норвегии (2021, 2023).