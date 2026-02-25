Ричмонд
Турецкий клуб Чалова назначил нового главного тренера

Специалист из Норвегии теперь будет возглавлять клуб.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Кайсериспор"

Турецкий футбольный клуб «Кайсериспор» сообщил в соцсетях о назначении норвежца Эрлинга Моэ на пост главного тренера команды.

Во вторник клуб также объявил об уходе черногорского тренера Радомира Джаловича по обоюдному согласию. Джалович возглавлял команду с октября 2025 года и за время работы провел 15 матчей, одержав 3 победы и 4 ничьих.

Моэ, которому 55 лет, подписал контракт с клубом на 1,5 года. Ранее он работал в «Бешикташе» ассистентом тренера в турецкой лиге. С 2019 по 2024 год Моэ возглавлял норвежский «Мольде», с которым дважды выигрывал чемпионат (2019, 2022) и Кубок Норвегии (2021, 2023).

В составе «Кайсериспора» играют российские футболисты Федор Чалов, Герман Онугха и Денис Макаров. После 23 туров «Кайсериспор» с 19 очками занимает предпоследнее, 17-е место в турецкой Суперлиге.

В зимнее трансферное окно «Кайсериспор» на правах свободного агента подписал экс-игрока «Динамо» Дениса Макарова и арендовал у греческого ПАОКа Федора Чалова.