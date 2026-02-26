Игрок «Барселоны» де Йонг выбыл минимум на месяц из‑за травмы

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг получил травму на последней тренировке сине-гранатовых. Первичное обследование показало разрыв двуглавой мышцы бедра у 28-летнего футболиста.
По информации источника, минимальный срок восстановления де Йонга может занять месяц.
Воспитанник «Виллем II» перешел в «Барселону» из «Аякса» летом 2019 года. Полузащитник провел за каталонский клуб 290 матчей, в которых забил 20 мячей и сделал 30 результативных передач.
28 февраля «Барселоне» предстоит дома сыграть с «Вильярреалом» в чемпионате Испании. После 25 туров Ла Лиги подопечные Ханси Флика набрали 61 очко и лидируют в турнирной таблице, на один балл опережая идущий на втором месте мадридский «Реал».