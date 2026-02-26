Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
20:45
Ференцварош
:
Лудогорец
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.51
П2
6.00
Футбол. Лига Европы
20:45
Виктория Пл
:
Панатинаикос
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.40
П2
4.10
Футбол. Лига Европы
20:45
Штутгарт
:
Селтик
Все коэффициенты
П1
1.37
X
5.95
П2
7.24
Футбол. Лига Европы
20:45
Црвена Звезда
:
Лилль
Все коэффициенты
П1
2.95
X
3.52
П2
2.43
Футбол. Лига Европы
23:00
Генк
:
Динамо З
Все коэффициенты
П1
2.42
X
3.53
П2
3.00
Футбол. Лига Европы
23:00
Сельта
:
ПАОК
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.10
П2
5.60
Футбол. Лига Европы
23:00
Ноттингем Форест
:
Фенербахче
Все коэффициенты
П1
1.59
X
4.44
П2
5.48
Футбол. Лига Европы
23:00
Болонья
:
Бранн
Все коэффициенты
П1
1.53
X
4.51
П2
6.40

Игрок «Барселоны» де Йонг выбыл минимум на месяц из‑за травмы

Нидерландский полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг получил травму на последней тренировке команды. Об этом сообщает As.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг получил травму на последней тренировке сине-гранатовых. Первичное обследование показало разрыв двуглавой мышцы бедра у 28-летнего футболиста.

По информации источника, минимальный срок восстановления де Йонга может занять месяц.

Воспитанник «Виллем II» перешел в «Барселону» из «Аякса» летом 2019 года. Полузащитник провел за каталонский клуб 290 матчей, в которых забил 20 мячей и сделал 30 результативных передач.

28 февраля «Барселоне» предстоит дома сыграть с «Вильярреалом» в чемпионате Испании. После 25 туров Ла Лиги подопечные Ханси Флика набрали 61 очко и лидируют в турнирной таблице, на один балл опережая идущий на втором месте мадридский «Реал».