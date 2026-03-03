«Астон Вилла» планирует подписать вратаря «Манчестер Сити»

Джеймс Траффорд ранее играл за «Болтон» и «Бернли». В 2025 году он вернулся в «Манчестер Сити», в академии которого занимался с 12 лет. После прихода голкипера Джанлуиджи Доннаруммы Траффорд утратил место в основном составе. В данный момент он выступает в роли дублёра Доннаруммы, но разочарован ограниченным игровым временем и стремится обеспечить себе регулярную практику в другом клубе.