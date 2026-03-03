Москва
«Астон Вилла» планирует подписать вратаря «Манчестер Сити»

Как сообщает TEAMtalk, голкипер «Манчестер Сити» Джеймс Траффорд может покинуть клуб этим летом.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Вратарь Джеймс Траффорд получает мало игрового времени в «Манчестер Сити» и летом может сменить клубную прописку. По данным источника, в гонке за 23-летним талантом лидирует «Астон Вилла». Отмечается, что в трансфере Траффорда также заинтересованы «Лидс», «Ньюкасл», «Тоттенхэм» и «Вест Хэм».

Джеймс Траффорд ранее играл за «Болтон» и «Бернли». В 2025 году он вернулся в «Манчестер Сити», в академии которого занимался с 12 лет. После прихода голкипера Джанлуиджи Доннаруммы Траффорд утратил место в основном составе. В данный момент он выступает в роли дублёра Доннаруммы, но разочарован ограниченным игровым временем и стремится обеспечить себе регулярную практику в другом клубе.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 25 миллионов евро. В этом сезоне вратарь поучаствовал в 11 официальных матчах и пропустил девять голов. 7 марта «Манчестер Сити» проведет в Премьер-лиге гостевой матч против «Лидса».

Сейчас основным вратарем «Астон Виллы» является 33-летний Эмилиано Мартинес. По данным СМИ, чемпионом мира 2022 года в составе сборной Аргентины интересуется ряд команд, включая миланский «Интер». Ожидается, что летом Мартинес покинет клуб из Бирмингема.