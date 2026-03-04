Ричмонд
«Барселона» разгромила «Атлетико», но вылетела из Кубка Испании

«Барселона» на своем поле одержала победу над «Атлетико» в ответном матче полуфинала Кубка Испании по футболу (3:0).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В составе сине-гранатовых два мяча забил полузащитник Марк Берналь (29-я и 72-я минуты), еще один гол на счету капитана команды Рафиньи (50), реализовавшего 11-метровый удар.

Напомним, первая встреча завершилась победой мадридского «Атлетико» со счетом 4:0. Таким образом «Барселона» не смогла выйти в финал турнира и покинула розыгрыш Кубка Испании, уступив с общим счетом 3:4. Команда Ханси Флика утратила шансы на требл. Каталонцы сохраняют возможности на победу в Лиге чемпионов и Ла Лиге. Суперкубок Испании они уже завоевали, обыграв в начале января мадридский «Реал» со счетом 3:2. В последний раз «Барселона» выиграла ЛЧ, чемпионат и Кубок страны в сезоне-2014/15.

«Атлетико» вышел в финал Кубка Испании впервые с сезона-2012/13. Тогда команда стала триумфатором турнира, одержав победу над «Реалом» со счетом 2:1. Всего «Атлетико» побеждал в Кубке Испании 10 раз.

В матче за трофей «Атлетико» сыграет с победителем противостояния «Реал Сосьедад» — «Атлетик Бильбао», финал состоится 18 апреля.