«Барселона» разгромила «Атлетико», но вылетела из Кубка Испании

Напомним, первая встреча завершилась победой мадридского «Атлетико» со счетом 4:0. Таким образом «Барселона» не смогла выйти в финал турнира и покинула розыгрыш Кубка Испании, уступив с общим счетом 3:4. Команда Ханси Флика утратила шансы на требл. Каталонцы сохраняют возможности на победу в Лиге чемпионов и Ла Лиге. Суперкубок Испании они уже завоевали, обыграв в начале января мадридский «Реал» со счетом 3:2. В последний раз «Барселона» выиграла ЛЧ, чемпионат и Кубок страны в сезоне-2014/15.