Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
18:30
Крылья Советов
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
2.49
X
3.56
П2
2.85
Футбол. Кубок России
18:30
Ростов
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
1.99
X
3.25
П2
4.50
Футбол. Кубок России
20:45
ЦСКА
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
2.95
X
3.60
П2
2.60
Футбол. Испания
21:00
Райо Вальекано
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.73
X
3.73
П2
5.25
Футбол. Англия
22:30
Астон Вилла
:
Челси
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.55
П2
2.55
Футбол. Англия
22:30
Брайтон
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
5.30
X
4.10
П2
1.65
Футбол. Англия
22:30
Фулхэм
:
Вест Хэм
Все коэффициенты
П1
2.09
X
3.60
П2
3.51
Футбол. Англия
22:30
Манчестер Сити
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.07
П2
7.20
Футбол. Германия
22:30
Гамбург
:
Байер
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.55
П2
2.09
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
2
:
Ливерпуль
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
0
:
Брентфорд
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
2
:
Бернли
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Лидс
0
:
Сандерленд
1
П1
X
П2

Флик: Если «Барса» будет играть так чаще, нас не остановить

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик прокомментировал победу над «Атлетико» в ответном матче Кубка Испании по футболу (3:0).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Накануне «Барселона» на своем поле обыграла «Атлетико» в ответном матче полуфинала Кубка Испании со счетом 3:0, но покинула турнир. Первая встреча завершилась разгромной победой «Атлетико» со счетом 4:0.

В составе сине-гранатовых в ответном матче два гола забил полузащитник Марк Берналь (29-я и 72-я минуты), еще один мяч на счету капитана команды Рафиньи (50), реализовавшего 11-метровый удар.

«Все игроки отдали все силы и провели фантастический матч. У нас просто не получилось забить четвертый мяч, такое случается. Ощущение, если мы будем проводить больше подобных матчей, нас ничто не остановит.

У нас еще две травмы, и меня это не радует. Три травмированных игрока — это плохо. Нам придется поговорить с медицинской командой и тренерами по физической подготовке о том, как предотвратить травмы трех игроков за одну неделю», — приводит слова Флика Sport.es.

«Атлетико» вышел в финал Кубка Испании впервые с сезона-2012/13. Тогда команда стала победителем турнира, обыграв мадридский «Реал» со счетом 2:1. Всего «Атлетико» побеждал в Кубке Испании 10 раз.

В матче за трофей «Атлетико» сыграет с победителем противостояния «Реал Сосьедад» — «Атлетик Бильбао», финал состоится 18 апреля.