Флик: Если «Барса» будет играть так чаще, нас не остановить

«Все игроки отдали все силы и провели фантастический матч. У нас просто не получилось забить четвертый мяч, такое случается. Ощущение, если мы будем проводить больше подобных матчей, нас ничто не остановит.



У нас еще две травмы, и меня это не радует. Три травмированных игрока — это плохо. Нам придется поговорить с медицинской командой и тренерами по физической подготовке о том, как предотвратить травмы трех игроков за одну неделю», — приводит слова Флика Sport.es.