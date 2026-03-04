Флик: Если «Барса» будет играть так чаще, нас не остановить

Накануне «Барселона» на своем поле обыграла «Атлетико» в ответном матче полуфинала Кубка Испании со счетом 3:0, но покинула турнир. Первая встреча завершилась разгромной победой «Атлетико» со счетом 4:0.
В составе сине-гранатовых в ответном матче два гола забил полузащитник Марк Берналь (29-я и 72-я минуты), еще один мяч на счету капитана команды Рафиньи (50), реализовавшего 11-метровый удар.
«Все игроки отдали все силы и провели фантастический матч. У нас просто не получилось забить четвертый мяч, такое случается. Ощущение, если мы будем проводить больше подобных матчей, нас ничто не остановит.
У нас еще две травмы, и меня это не радует. Три травмированных игрока — это плохо. Нам придется поговорить с медицинской командой и тренерами по физической подготовке о том, как предотвратить травмы трех игроков за одну неделю», — приводит слова Флика Sport.es.
«Атлетико» вышел в финал Кубка Испании впервые с сезона-2012/13. Тогда команда стала победителем турнира, обыграв мадридский «Реал» со счетом 2:1. Всего «Атлетико» побеждал в Кубке Испании 10 раз.
В матче за трофей «Атлетико» сыграет с победителем противостояния «Реал Сосьедад» — «Атлетик Бильбао», финал состоится 18 апреля.