Симеоне отреагировал на выход «Атлетико» в финал Кубка Испании

Накануне «Атлетико» на выезде уступил «Барселоне» в ответном матче полуфинала Кубка Испании со счетом 0:3, но вышел в финал турнира. Первая встреча завершилась разгромной победой «Атлетико» со счетом 4:0.
«До этого мы уступили в двух полуфиналах, и сегодня у нас был невероятный соперник, который играет крайне интенсивно.
Игроки имели моменты, чтобы нанести им урон. Соперник лучше владел мячом, чем мы, поэтому все три гола были забиты именно так.
Тяжелый матч, знали, что он будет долгим. Сделали то, что хотели, и довольны. Когда играешь против таких команд, как “Барселона”, понимаешь, что будешь испытывать трудности. Мы не могли атаковать — они прессинговали. В те немногие моменты, когда нам удавалось атаковать, мы доставляли им проблемы. Но моментов было немного, мы ожидали, что их будет больше.
Нашим болельщикам был нужен такой матч. Ребята прилагают невероятные усилия, чтобы достичь желаемого результата. Парням нужно хорошо восстановиться, много работать и с энтузиазмом готовиться к финалу», — приводит слова Симеоне Diario Sport.
«Атлетико» вышел в финал Кубка Испании впервые с сезона-2012/13. Тогда команда стала победителем турнира, обыграв мадридский «Реал» со счетом 2:1. Всего «Атлетико» побеждал в Кубке Испании 10 раз.
В матче за трофей «Атлетико» сыграет с победителем противостояния «Реал Сосьедад» — «Атлетик Бильбао», финал состоится 18 апреля.