Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
18:30
Крылья Советов
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
2.49
X
3.56
П2
2.85
Футбол. Кубок России
18:30
Ростов
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
1.99
X
3.25
П2
4.50
Футбол. Кубок России
20:45
ЦСКА
:
Краснодар
Все коэффициенты
П1
2.95
X
3.60
П2
2.60
Футбол. Испания
21:00
Райо Вальекано
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.73
X
3.73
П2
5.25
Футбол. Англия
22:30
Астон Вилла
:
Челси
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.55
П2
2.55
Футбол. Англия
22:30
Брайтон
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
5.30
X
4.10
П2
1.65
Футбол. Англия
22:30
Фулхэм
:
Вест Хэм
Все коэффициенты
П1
2.09
X
3.60
П2
3.51
Футбол. Англия
22:30
Манчестер Сити
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.07
П2
7.20
Футбол. Германия
22:30
Гамбург
:
Байер
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.55
П2
2.09
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
2
:
Ливерпуль
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
0
:
Брентфорд
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
2
:
Бернли
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Лидс
0
:
Сандерленд
1
П1
X
П2

Симеоне отреагировал на выход «Атлетико» в финал Кубка Испании

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал результат ответного матча полуфинала Кубка Испании с «Барселоной» (0:3).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Накануне «Атлетико» на выезде уступил «Барселоне» в ответном матче полуфинала Кубка Испании со счетом 0:3, но вышел в финал турнира. Первая встреча завершилась разгромной победой «Атлетико» со счетом 4:0.

«До этого мы уступили в двух полуфиналах, и сегодня у нас был невероятный соперник, который играет крайне интенсивно.

Игроки имели моменты, чтобы нанести им урон. Соперник лучше владел мячом, чем мы, поэтому все три гола были забиты именно так.

Тяжелый матч, знали, что он будет долгим. Сделали то, что хотели, и довольны. Когда играешь против таких команд, как “Барселона”, понимаешь, что будешь испытывать трудности. Мы не могли атаковать — они прессинговали. В те немногие моменты, когда нам удавалось атаковать, мы доставляли им проблемы. Но моментов было немного, мы ожидали, что их будет больше.

Нашим болельщикам был нужен такой матч. Ребята прилагают невероятные усилия, чтобы достичь желаемого результата. Парням нужно хорошо восстановиться, много работать и с энтузиазмом готовиться к финалу», — приводит слова Симеоне Diario Sport.

«Атлетико» вышел в финал Кубка Испании впервые с сезона-2012/13. Тогда команда стала победителем турнира, обыграв мадридский «Реал» со счетом 2:1. Всего «Атлетико» побеждал в Кубке Испании 10 раз.

В матче за трофей «Атлетико» сыграет с победителем противостояния «Реал Сосьедад» — «Атлетик Бильбао», финал состоится 18 апреля.