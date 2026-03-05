Бэйл объяснил завершение карьеры травмой, которую держал в тайне

«Я получил разрыв межпозвоночного диска в 18 лет, играя за “Тоттенхэм”. Я играл с этой травмой всю свою карьеру. У меня было много травм икроножных мышц, которые были связаны со спиной. Я никогда не говорил об этом, пока играл, потому что некоторые люди сказали бы: “Он ищет оправдания”, — объяснил Бэйл.