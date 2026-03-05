Ричмонд
Олимпийский турнир
Бэйл объяснил завершение карьеры травмой, которую держал в тайне

Экс-звезда «Реала» и рекордсмен сборной Уэльса Бэйл рассказал, что еще в 18 лет получил разрыв межпозвоночного диска и это провоцировало другие травмы.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Пятикратный победитель Лиги чемпионов в составе «Реала» Гарет Бэйл рассказал, что на протяжении всей карьеры скрывал травму спины, которая в конечном итоге привела к его досрочному уходу из футбола.

«Я получил разрыв межпозвоночного диска в 18 лет, играя за “Тоттенхэм”. Я играл с этой травмой всю свою карьеру. У меня было много травм икроножных мышц, которые были связаны со спиной. Я никогда не говорил об этом, пока играл, потому что некоторые люди сказали бы: “Он ищет оправдания”, — объяснил Бэйл.

По словам Бэйла, он справлялся с этой проблемой, но она «омрачала» его выступления в чемпионате Испании, потому что он все время боялся травмировать икроножные и камбаловидные мышцы.

Бэйлу 36 лет, он завершил профессиональную карьеру в январе 2023 года. С лета 2022 года уроженец Кардиффа выступал за клуб МЛС «Лос-Анджелес», ранее нападающий, помимо «Реала», выступал за английские «Саутгемптон» и «Тоттенхэм».

В составе мадридской команды он стал пятикратным победителем Лиги чемпионов, трехкратным чемпионом Испании, обладателем кубка страны. Бэйл провел 111 матчей в составе сборной Уэльса, забил 40 голов и отдал 22 голевые передачи, он является лучшим бомбардиром в истории национальной команды.