Экс-игрок «МЮ» и сборной Англии продолжит карьеру в Бразилии

— Я видел, как фанаты в аэропорту скандировали: «Вперед, “Коринтианс”! Здесь много страсти со стороны болельщиков, это прекрасно.



Тренировочный центр здесь просто потрясающий. И игроки встретили меня с распростертыми объятиями. Тренер, директор, было здорово с ними познакомиться. Мои первые впечатления: очень рад, не могу дождаться начала игры, — приводит слова футболиста пресс-служба клуба.