Экс-игрок «МЮ» и сборной Англии продолжит карьеру в Бразилии

Соглашение с 33-летним Лингардом рассчитано до декабря 2026 года, с возможностью продления до декабря 2027 года. В клубе экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии будет выступать по 77 номером.
Лингард поделился впечатлениями от Бразилии.
— Я видел, как фанаты в аэропорту скандировали: «Вперед, “Коринтианс”! Здесь много страсти со стороны болельщиков, это прекрасно.
Тренировочный центр здесь просто потрясающий. И игроки встретили меня с распростертыми объятиями. Тренер, директор, было здорово с ними познакомиться. Мои первые впечатления: очень рад, не могу дождаться начала игры, — приводит слова футболиста пресс-служба клуба.
Последним клубом Лингарда был южнокорейский «Сеул», в котором он выступал с февраля 2024 года по декабрь 2025 года. Ранее полузащитник играл за «Ноттингем Форест».
Джесси Лингард является воспитанником «Манчестер Юнайтед». За основную команду футболист провел 232 матча во всех турнирах, в которых забил 35 голов и сделал 21 результативную передачу. Вместе с «красными дьяволами» он выиграл Кубок Англии, Кубок лиги и Лигу Европы.
В составе сборной Англии Лингард сыграл 32 матча, забив шесть голов и сделав пять результативных передач.
В текущем сезоне чемпионата Бразилии «Коринтианс» после 4-х туров занимает третье место с 7 очками.