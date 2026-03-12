Давид Вилья вошел в состав совета директоров «Атлетико»

«Я очень рад вернуться в клуб с новыми обязанностями, но с тем же желанием продолжать помогать “Атлетико” расти сезон за сезоном. Клуб значительно вырос за последние несколько лет, и я надеюсь внести свой вклад в наши дальнейшие успехи. Я очень благодарен, что меня рассмотрели на эту должность», — сказал Вилья.