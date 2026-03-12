Давид Вилья вошел в состав совета директоров «Атлетико»

12 марта был сформирован новый состав основного руководящего органа «Атлетико» из 11 человек. Энрике Сересо сохранил пост президента клуба, а Мигель Анхель Хиль — должность генерального директора.
«Я очень рад вернуться в клуб с новыми обязанностями, но с тем же желанием продолжать помогать “Атлетико” расти сезон за сезоном. Клуб значительно вырос за последние несколько лет, и я надеюсь внести свой вклад в наши дальнейшие успехи. Я очень благодарен, что меня рассмотрели на эту должность», — сказал Вилья.
Давид Вилья выступал за «Атлетико» в сезоне-2013/14 и стал победителем Ла Лиги.
За свою карьеру Вилья также играл за хихонский «Спортинг», «Валенсию», «Барселону», американский «Нью-Йорк Сити», австралийский «Мельбурн Сити» и японский «Виссел Кобе».
Вилья является лучшим бомбардиром в истории сборной Испании, проведя 98 матчей и забив 59 голов. В составе национальной команды он стал чемпионом мира 2010 года и чемпионом Европы 2012 года.