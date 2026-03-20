Звезда «Ливерпуля» Салах выбыл из строя как минимум на две недели

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот рассказал о мышечной травме Мохамеда Салаха.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах пропустит выездной матч 31-го тура чемпионата Англии по футболу против «Брайтона» 21 марта и встречу сборной Египта.

«Мы возобновим матчи после паузы на игры сборных только через две недели. Надеемся, за это время он вернется в строй», — сказал главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот.

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах получил мышечную травму в ответном матче ⅛ финала Лиги чемпионов против «Галатасарая», сообщается на официальном сайте клуба. Салах забил гол и сделал две результативные передачи в игре с турецкой командой. Он был заменен на 74-й минуте.

«Он попросил замену не потому, что считал, что забил достаточно, а потому что что-то почувствовал, поэтому посмотрим, в каком он состоянии будет к выходным и после них», — добавил Слот.

В сезоне-2025/26 Салах провел 34 матча во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 9 ассистов.

«Ливерпуль» победил «Галатасарай» по сумме двух матчей (0:1, 4:0) и сыграет в четвертьфинале Лиги чемпионов с «ПСЖ».

