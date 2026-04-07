День в истории спорта: 7 апреля 1983 года родился Франк Рибери

Его карьера стала примером того, как упорство и талант могут провести игрока от скромных клубов до вершин мирового футбола. Рибери начинал в низших дивизионах Франции, а в начале 2000-х постепенно добрался до уровня, на котором уже о нем заговорили как о будущем лидере национальной сборной.
Настоящий прорыв случился после перехода в «Марсель», где Рибери быстро стал одним из главных креативных игроков команды и привлек к себе внимание ведущих клубов Европы. В 2006 году он сыграл на чемпионате мира в составе сборной Франции и помог команде дойти до финала, а затем отправился в «Баварию», где провел лучшие годы карьеры. Мюнхенский клуб заплатил за него рекордные для себя 25 миллионов евро, и этот трансфер полностью оправдал ожидания.
В «Баварии» Рибери превратился в символ целой эпохи: он девять раз выиграл чемпионат Германии, шесть раз — Кубок страны, а также стал победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира. Вместе с клубом он не раз оформлял золотой дубль и даже золотой хет-трик, а в 2013 году был одним из главных героев триумфального сезона мюнхенцев. Его скорость, дриблинг и умение обострять игру сделали его одним из самых неудобных соперников для защитников по всей Европе.
Рибери также оставил заметный след в сборной Франции, за которую выступал на крупных турнирах и был одним из самых узнаваемых игроков своего времени. Несмотря на непростое начало пути и серьезные травмы, он сумел добиться выдающейся карьеры и заслужил репутацию футболиста, который в полной мере раскрыл свой талант уже на высшем уровне.