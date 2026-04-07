День в истории спорта: 7 апреля 1983 года родился Франк Рибери

В «Баварии» Рибери превратился в символ целой эпохи: он девять раз выиграл чемпионат Германии, шесть раз — Кубок страны, а также стал победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира. Вместе с клубом он не раз оформлял золотой дубль и даже золотой хет-трик, а в 2013 году был одним из главных героев триумфального сезона мюнхенцев. Его скорость, дриблинг и умение обострять игру сделали его одним из самых неудобных соперников для защитников по всей Европе.