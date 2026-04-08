Роналду, Джордан и Уэйд: брачные контракты спортсменов, условия которых шокируют

В мире большого спорта такие соглашения давно стали нормой, ведь на кону стоит слишком много. Поэтому финансовые условия в браке стараются зафиксировать заранее — чтобы избежать громких и дорогих разбирательств в будущем. При этом именно детали этих договоров чаще всего попадают в медиа: суммы выплат, недвижимость, проценты от доходов и даже отдельные условия, которые выглядят как сценарий для таблоидов.
Криштиану Роналду и Джорджина Родригес
Криштиану Роналду и Джорджина Родригес познакомились в 2016 году в Мадриде — в бутике Gucci, где она работала консультантом. Через год, когда Джорджина уже ждала их первую общую дочь, пара подписала договор, который должен был заранее решить все финансовые вопросы. Подготовкой документа занимался агент футболиста Жорже Мендеш.
Условия контракта выглядят довольно привлекательными. В случае расставания Джорджина получает особняк Роналду в районе Посуэло-де-Аларкон стоимостью $5,6 млн. Кроме того, ей полагаются пожизненные выплаты — от 100 000 до 144 000 долларов в месяц. Отдельно закреплен статус Джорджины как матери всех детей в семье, включая тех, кто был рожден с помощью суррогатного материнства.
Контракт несколько раз корректировался — в том числе после трагедии 2022 года, когда пара потеряла одного из новорожденных близнецов. На фоне состояния Роналду, которое оценивается более чем в $1 млрд, такие условия выглядят приемлемыми. При этом сама пара до сих пор вместе, воспитывает детей и регулярно появляется в соцсетях.
Тайгер Вудс и Элин Нордегрен
Тайгер Вудс познакомился с моделью Элин Нордегрен в 2001 году, а уже в 2004-м они сыграли свадьбу на Барбадосе. В браке у пары родились двое детей, их считали образцовой семьей. Перед браком Вудс гарантировал супруге $20 млн в рамках брачного договора в случае развода.
Все изменилось в 2009 году, когда вскрылись многочисленные измены спортсмена. Скандал вышел далеко за пределы личной жизни: СМИ публиковали истории о 120 любовницах, спонсоры начали разрывать контракты, репутация Вудса была разрушена. На фоне этого условия развода пересмотрели — итоговая сумма компенсации составила около $110 млн.
В 2010 году пара официально развелась: Нордегрен получила крупную выплату, недвижимость и опеку над детьми. Этот случай стал одним из самых громких в спорте — не только из-за суммы, но и из-за того, как резко она выросла по сравнению с первоначальными договоренностями.
Майкл Джордан и Иветт Прието
После развода с первой женой Хуанитой Ваной Майкл Джордан заплатил $168 млн — это один из самых дорогих разводов в истории спорта. Тогда же экс-супруга получила опеку над тремя детьми и большое поместье в Чикаго. Этот опыт явно повлиял на следующий брак: во второй раз баскетболист подошел к вопросу куда внимательнее.
С моделью Иветт Прието Джордан познакомился в 2008 году в ночном клубе Майами, а в 2013-м они сыграли свадьбу во Флориде. Торжество получилось масштабным: церемония в церкви на 500 гостей и еще около 1500 приглашенных на вечеринке в гольф-клубе. В 2014 году у пары родились дочери-близнецы, и с тех пор они остаются вместе и редко попадают в скандальные новости.
По данным СМИ, условия брачного контракта прописаны максимально конкретно: в случае развода Иветт получит $1 млн за каждый год брака, а после 10 лет эта сумма увеличивается до $5 млн в год. Если пересчитать на сегодняшний день, потенциальные выплаты могут доходить до $50 млн — заметно меньше, чем при первом разводе Джордана. При состоянии спортсмена около $3,5 млрд такие суммы вызывают много вопросов.
Дуэйн Уэйд и Габриэль Юнион
Дуэйн Уэйд и Габриэль Юнион поженились в 2014 году после нескольких лет отношений. К моменту свадьбы баскетболист был одним из самых высокооплачиваемых игроков НБА, а актриса — самостоятельной фигурой с собственными контрактами и бизнес-проектами. Их союз изначально строился на понятных правилах, которые они не скрывали.
Габриэль в интервью говорила, что в их браке есть финансовые договоренности: каждый сохраняет контроль над своими доходами и активами. Для части аудитории это выглядело слишком прагматично, но сама пара подчеркивала, что речь идет о прозрачности и ответственности. При этом не все учитывают, что до этого Уэйд прошел через тяжелый развод с первой женой Сиохвон Фанчс: разбирательства длились несколько лет, сопровождались скандалами и завершились тем, что баскетболист получил опеку над детьми.
Со временем их отношения только укрепились: у пары есть общая дочь, они регулярно появляются вместе на мероприятиях и ведут совместные проекты.