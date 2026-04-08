Роналду, Джордан и Уэйд: брачные контракты спортсменов, условия которых шокируют

Габриэль в интервью говорила, что в их браке есть финансовые договоренности: каждый сохраняет контроль над своими доходами и активами. Для части аудитории это выглядело слишком прагматично, но сама пара подчеркивала, что речь идет о прозрачности и ответственности. При этом не все учитывают, что до этого Уэйд прошел через тяжелый развод с первой женой Сиохвон Фанчс: разбирательства длились несколько лет, сопровождались скандалами и завершились тем, что баскетболист получил опеку над детьми.