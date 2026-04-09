Зидан, Тайсон и Макгрегор: как один случай разрушил их карьеру

Спортсмены годами готовятся к этим событиям, постоянно тренируются и работают на выносливость, но иногда все рушится за несколько секунд. Один срыв, агрессия или конфликт с соперником — и вместо победы начинается скандал с удалением, дисквалификацией и публичной травлей. Такие моменты запоминаются даже больше, чем победы и титулы, потому что показывают, как быстро эмоции могут перечеркнуть даже самую успешную карьеру.
Зинедин Зидан — удар, который увидел весь мир
Финал чемпионата мира 2006 года в Берлине должен был стать красивым завершающим матчем Зинедина Зидана. Он открыл счет с пенальти, уверенно вел игру и был лидером команды. Но на 110-й минуте, за несколько минут до серии пенальти, все изменилось: после словесной перепалки Зидан резко развернулся и ударил Марко Матерацци головой в грудь.
Причиной стала провокация со стороны итальянца. Позже Матерацци признался, что позволил себе оскорбление в адрес сестры Зидана, повторив его несколько раз. Сам Зидан говорил, что сначала пытался уйти от конфликта, но не сдержался после очередной фразы. Судья не видел эпизод и принял решение после подсказки четвертого арбитра — француз получил красную карточку и покинул поле в своем последнем матче.
Франция осталась без капитана в решающий момент и проиграла серию пенальти 3:5. Этот эпизод мгновенно стал символом турнира: кадры с уходящим Зиданом мимо Кубка мира облетели весь мир. В честь этого случая в Катаре создали пятиметровую статую Зидана, который бьет Матерацци. Этот памятник возвели, чтобы напомнить о том, сколько стресса испытывают спортсмены.
Несмотря на скандал, на родине его поддержали — большинство французов простили игрока, а наказание от ФИФА ограничилось формальной дисквалификацией на три матча и общественными работами.
Конор Макгрегор — атака на автобус перед боем
В апреле 2018 года Конор Макгрегор устроил один из самых громких скандалов в истории UFC — прямо перед турниром UFC 223 в Бруклине. Ирландец вместе с командой из нескольких десятков человек ворвался на парковку арены и начал атаковать автобус с бойцами, где находился Хабиб Нурмагомедов. Макгрегор хватал ограждения, мусорные баки и тележки, бросался всем этим в автобус, а один из его спутников разбил окно — осколки ранили бойца Майкла Кьезу, из-за чего несколько поединков пришлось отменить.
За несколько дней до турнира UFC 223 между командами уже был конфликт. Хабиб Нурмагомедов на встрече в отеле довольно грубо поговорил с Артемом Лобовым — близким другом Макгрегора — после того, как тот назвал его трусом в интервью. Ситуация быстро разлетелась по соцсетям.
Макгрегор воспринял это как личное оскорбление и прилетел в Бруклин вместе с командой, чтобы найти Хабиба. В тот день он подъехал к арене, где находились бойцы, и, не найдя соперника, переключился на автобус с участниками турнира. Именно тогда и произошла атака, которая вышла далеко за рамки обычного треш-тока и закончилась вмешательством полиции.
В итоге боец получил наказание в виде пяти дней общественных работ и был обязан пройти курсы по управлению гневом. Скандал ударил по его репутации за пределами октагона и стал одной из причин, почему его образ окончательно закрепился не только как чемпиона, но и как главного провокатора UFC.
Майк Тайсон — откусил ухо сопернику
В 1997 году реванш Майка Тайсона и Эвандера Холифилда в Лас-Вегасе ждали как главный бой десятилетия. Первый поединок Тайсон уже проиграл, и второй должен был вернуть ему титул и статус. С первых раундов стало понятно, что бой идет жестко: Холифилд активно шел в клинч, бил головой и наваливался корпусом, а судья на это почти не реагировал. Тайсон злился, терял контроль и жаловался, что сопернику прощают грязную работу.
Кульминация случилась в третьем раунде. В одном из клинчей Тайсон внезапно вцепился зубами в ухо Холифилда и откусил кусок, который тут же выплюнул на ринг. Кровь, крики, растерянный судья — бой на несколько минут превратился в перепалку, но его неожиданно продолжили. И буквально через мгновения Тайсон снова укусил соперника — уже за другое ухо, окончательно выйдя из себя.
После этого бой остановили: Холифилд отказался продолжать, а Тайсона дисквалифицировали прямо в ринге. Дальше началась сцена, больше похожая на драку — разъяренного боксера удерживали десятки охранников. Итог оказался жестким: штраф $3 млн, лишение лицензии и необходимость проходить психологические проверки перед возвращением в спорт.
Майк Тайсон позже признавался, что был в ярости из-за постоянных ударов головой и потерял контроль. Скандал не просто испортил бой — он испортил ему репутацию, которую пришлось долго восстанавливать.