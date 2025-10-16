Что происходит с Конором Макгрегором сегодня: слава, бизнес и громкие камбэки

Имя Конора Макгрегора знают даже те, кто никогда не смотрел бои UFC. За несколько лет он прошел путь от безработного бойца из Дублина до суперзвезды мирового спорта, которая изменила представление о бойцах ММА. Его поединки превращались в шоу, а пресс-конференции — в вирусные перформансы. После исторического боя с Флойдом Мейвезером его карьера вошла в новый этап: спортивные победы сменились чередой скандалов, громких заявлений и бизнес-проектов. Несмотря на редкие выходы в октагон, Конор по-прежнему стабильно появляется в новостях — то с планами на возвращение, то с очередным провокационным поступком.
Взлет и статус суперзвезды UFC
По истории Конора можно снимать фильм. Он родился и вырос в пригороде Дублина, в семье водопроводчика и домохозяйки. В юности работал на стройке, подрабатывал где придется и параллельно занимался боксом. Долгое время он жил на пособие по безработице — около 180 евро в неделю. Когда ему позвонили с новостью о контракте с UFC, на его счету не было даже денег на билеты в США.
Путь Конора к мировой славе начался стремительно. В 2013 году он дебютировал в UFC и сразу заявил о себе громкой победой нокаутом уже в первом раунде. Его агрессивный стиль, точные удары и умение психологически подавлять соперников быстро выделили его из десятков бойцов. Всего за два года он прошел путь от новичка до претендента на пояс в полулегком весе.
В 2015 году Макгрегор нокаутировал Жозе Альдо за рекордные 13 секунд — этот бой стал переломным. Он не просто выиграл чемпионский пояс, а превратил поединок в событие глобального масштаба. Миллионы просмотров, взрыв интереса к UFC и образ дерзкого шоумена вывели его в категорию звезд, сравнимых с топовыми боксерами и поп-иконами.
Конор стал первым бойцом в истории UFC, завоевавшим пояса в двух весовых категориях одновременно — полулегкой и легкой. Его пресс-конференции превращались в полноценные шоу: провокационные шутки, костюмы, театральные выходы, точечные удары по самолюбию соперников. Именно эта смесь спортивных результатов и харизмы сделала его главным лицом ММА середины 2010-х.
Бой с Мейвезером — пик славы и начало новой эпохи
Идея боя родилась не в кабинетах промоутеров, а в соцсетях. В 2015—2016 годах Макгрегор начал публично задевать Флойда Мейвезера — легендарного боксера с безупречным рекордом 49−0. Он утверждал, что способен победить Флойда, даже выйдя на ринг по его правилам. Мейвезер не остался в стороне и ответил в своем стиле — с иронией и высокими ставками. Перепалки быстро переросли в полноценное медийное противостояние, которое подогревали фанаты с обеих сторон.
На фоне стремительного взлета Конора в UFC идея кроссовер-боя выглядела безумной — но именно это и сработало. Организаторы увидели шанс на грандиозное шоу, и в 2017 году бой был официально объявлен. Они устроили промотур по четырем городам, где оба спортсмена обменивались колкими шутками и провокациями. Эти выступления собирали стадионы и транслировались миллионам зрителей по всему миру.
Для Конора это был шаг на новый уровень. Он впервые вышел на ринг в боксерских перчатках против Флойда, проиграл техническим нокаутом в десятом раунде, но заработал десятки миллионов и стал мировой суперзвездой. Этот бой закрепил его как персонажа, способного диктовать повестку не только в спорте, но и в поп-культуре.
Скандалы и образ «плохого парня»
В 2018 году Конор оказался в центре одного из самых громких инцидентов в истории UFC. Все началось с конфликта его команды с российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым: накануне турнира в Нью-Йорке произошла стычка между Хабибом и другом Конора, Артемом Лобовым. В ответ Макгрегор вместе с группой людей ворвался в зону парковки «Барклайс-центра», где находился автобус с бойцами, и бросил тележку в окно. В салоне были несколько спортсменов, двое получили порезы. Конора арестовали, ему грозили серьезные обвинения, но в итоге дело закончилось общественными работами и обязательствами перед судом.
Личная жизнь тоже оказалась под прицелом. Со своей будущей женой Ди Девлин он познакомился, когда был безработным парнем, живущим на пособие. Она поддерживала его материально, платила за тренировки и оставалась рядом во время первых боев. В 2017 году у пары родился сын, позже — еще двое детей. Но в 2019 году в СМИ прогремели истории о его изменах и вечеринках: появились фотографии и заявления женщин, утверждавших, что были с ним в отношениях.
Вместо публичного разрыва Ди Девлин выступила с коротким заявлением, что они «разберутся внутри семьи», и продолжила поддерживать Конора. Их союз выдержал скандалы — они до сих пор вместе, появляются на мероприятиях и воспитывают троих детей.
Бизнес-империя и влияние вне спорта
После пика боевой карьеры Конор сделал ставку на бизнес — и быстро превратил свое имя в полноценный бренд. В 2018 году он запустил производство собственного виски Proper No. Twelve, вдохновленный ирландскими корнями. Напиток моментально стал хитом: продажи за первый год превысили 200 тысяч кейсов, а в пабах Ирландии бутылки исчезали с полок в первый же день продаж. В 2021 году он продал большую часть доли за 600 миллионов долларов, сохранив участие в проекте.
На этом он не остановился. Макгрегор инвестировал в спортивные и лайфстайл-бренды, открыл собственную линию одежды August McGregor, ориентированную на костюмы в его фирменном стиле, и запустил фитнес-программу McGregor FAST. Также он активно работает с рекламными контрактами — от Reebok и Monster Energy до люксовых марок часов и автомобилей.
Эти шаги превратили его в фигуру, способную диктовать повестку даже без поединков. Он стал одним из самых богатых спортсменов мира, заняв первое место в списке Forbes в 2021 году с доходом более 180 миллионов долларов. Бизнес дал ему статус независимого игрока: он может объявлять о возвращении или отложить бой, не теряя внимания публики и контрактов.
Будущее в спорте и громкие возвращения
Несмотря на все бизнес-проекты и скандалы, Конор официально не завершал карьеру. За последние годы он несколько раз объявлял об уходе из спорта в соцсетях, но ни одно из этих заявлений не стало финальным. Каждый раз спустя несколько месяцев он возвращался с громкими заявлениями и планами на новые бои. Фактически Макгрегор остается действующим бойцом UFC, хотя последний поединок провел еще летом 2021 года против Дастина Пуарье, где получил тяжелую травму ноги.
С тех пор он восстанавливался, параллельно занимаясь бизнесом и снимаясь в голливудском боевике «Дом у дороги». Его возможное возвращение в октагон регулярно обсуждают фанаты и эксперты. Руководство UFC неоднократно намекало на переговоры, а сам Конор продолжает публиковать кадры из зала и обещает «самое громкое возвращение в истории».
Пока точных дат нет, но его имя продолжает оставаться в обсуждениях бойцовского сообщества. Даже без регулярных боев он сохраняет статус звезды первого уровня, ведь любой намек на камбэк сразу становится новостью.