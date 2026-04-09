Полиция расследует контрабанду часов для испанских футболистов

Как сообщает El Mundo, гражданская гвардия Андорры начала расследование по факту контрабанды дорогих часов и продаже их известным футболистам.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

По данным источника, расследование направлено против компании Best In Asociados, которая занималась продажей часов известных брендов в Мадриде и других городах Испании без уплаты необходимых налогов. Подозрения вызывает партия из 38 элитных часов, общая стоимость которых оценивается в полтора миллиона евро.

Среди клиентов этой компании были Дани Карвахаль из мадридского «Реала», Санти Касорла из «Овьедо», защитник «Севильи» Сесар Аспиликуэта, полузащитник «Бетиса» Джовани Ло Чельсо, а также бывший футболист английского «Манчестер Сити» Давид Сильва. Ожидается, что вскоре они будут допрошены для выяснения обстоятельств дела.

Андорра является зоной с пониженной налоговой нагрузкой, и потому регулярно предпринимаются попытки использовать карликовое государство между Испанией и Францией для контрабанды.