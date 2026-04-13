Джон Терри может стать совладельцем футбольного клуба

Легендарный защитник «Челси» и бывший капитан сборной Англии Джон Терри готовится к новой роли в футболе. По данным издания Mirror, экс-игрок станет частью консорциума, который планирует выкупить клуб «Колчестер Юнайтед».

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Сделка по приобретению команды, выступающей в четвертом по силе дивизионе Англии (Вторая лига), оценивается в 14 миллионов фунтов стерлингов. На текущий момент «Колчестер Юнайтед» по итогам 42 туров располагается на 13-й позиции в турнирной таблице с 60 очками. Лидером является «Бромли» с 83 баллами.

«Колчестер Юнайтед» был основан в 1937 году. В 50−90 годах клуб был участником Третьего и Четвертого дивизионов. Самым большим достижением «Колчестер Юнайтед» в этот период стала победа в пятом раунде Кубка Англии над «Лидс Юнайтед» со счетом 1:0 в 1971 году.

45-летний Джону Терри завершил профессиональную карьеру в 2018 году, отыграв 19 сезонов в лондонском «Челси». Вместе с командой Терри одержал победы в Лиге чемпионов и Лиге Европы, завоевал пять титулов чемпиона Англии, выиграл пять Кубков страны, три Кубка английской лиги и два Суперкубка Англии. Терри остается рекордсменом «Челси» по количеству сыгранных матчей: он выходил на поле в форме «синих» 715 раз.

В составе сборной Англии Терри провел 78 матчей, в которых забил шесть голов и сделал три результативные передачи.