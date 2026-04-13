Джон Терри может стать совладельцем футбольного клуба

45-летний Джону Терри завершил профессиональную карьеру в 2018 году, отыграв 19 сезонов в лондонском «Челси». Вместе с командой Терри одержал победы в Лиге чемпионов и Лиге Европы, завоевал пять титулов чемпиона Англии, выиграл пять Кубков страны, три Кубка английской лиги и два Суперкубка Англии. Терри остается рекордсменом «Челси» по количеству сыгранных матчей: он выходил на поле в форме «синих» 715 раз.