Компани: сезон «Баварии» не завершен — впереди еще есть трофеи

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани высказался о досрочном завоевании чемпионского титула в Бундеслиге.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Накануне «Бавария» одержала победу над «Штутгартом» в матче 30-го тура чемпионата Германии (4:2) и обеспечила себе итоговое первое место в турнирной таблице за четыре тура до завершения Бундеслиги.

Впереди у «Баварии» еще матчи в Кубке страны и Лиге чемпионов. И там, и там мюнхенцы пробились в полуфинал, где встретятся с леверкузенским «Байером» и «ПСЖ» соответственно.

— Великолепные ощущения! Каждый завоеванный титул для меня словно первый — такими моментами стоит наслаждаться в полной мере. За ними стоит многолетний труд, а не только усилия текущего сезона.

Сезон еще не завершен: впереди еще есть трофеи, которые нужно завоевать. Особое испытание ждет нас в Лиге чемпионов — противостояние с «ПСЖ», действующим победителем турнира. Но прежде предстоит сыграть с «Байером», — приводит слова Компани DAZN.

В среду, 22 апреля «Бавария» на выезде сыграет с «Байером» в Кубке Германии. 28 апреля подопечные Компани в гостях встретятся с парижанами в ½ финала Лиги чемпионов.

Венсан Компани возглавил «Баварию» в 2024 году. Наставник привел мюнхенцев к победе в чемпионате Германии в сезоне-2024/25 и 2025/26, а также к победе в Суперкубке страны (2025).