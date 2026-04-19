«Бавария» — 35-кратный чемпион Германии! Мюнхенцы обыграли «Штутгарт» и досрочно обеспечили себе золото

«Бавария» досрочно стала чемпионом Германии, обыграв «Штутгарт» в 30-м туре Бундеслиги со счетом 4:2. Команда Венсана Компани набрала 79 очков и теперь недосягаема для соперников.
Очередная победа
Для титула мюнхенцам достаточно было не проиграть «швабам». Ближайший возможный преследователь — дортмундская «Боруссия» (64 очка) — днем ранее уступила «Хоффенхайму» (1:2).
Поначалу «Бавария» уступала в счете — на 21-й минуте отличился нападающий Крис Фюрих. Но затем перевыполнила план благодаря голам Рафаэла Геррейру (31), Николаса Джексона (33), Альфонсо Дэйвиса (37) и Харри Кейна (52). «Штутгарт» сократил отставание в концовке — забил Чема Андрес (89).
«Мы сделали это! За эту эмблему, за эти цвета», — сказано в социальных сетях «Баварии».
Наверняка особенно сильно золоту рад Кейн — для некогда самого известного «бестрофейника» это уже третий титул в карьере. Две предыдущих — чемпионство-2024/25 и Суперкубок Германии-2025 — англичанин также взял в составе мюнхенцев.
Впереди у «Баварии» еще матчи в Кубке страны и Лиге чемпионов. И там, и там баварцы пробились в полуфинал — встретятся с «Байером» и «ПСЖ» соответственно. А значит есть шанс пополнить копилку.
Сплошные рекорды
Чемпионство стало для мюнхенцев юбилейным — 35-м по счету. Это рекорд: в плане титулов у «Баварии» вообще нет конкурентов в Германии.
Важнее другое: команда Компани проводит самый результативный сезон в истории немецкого футбола. В прошлом туре баварцы разгромили «Санкт-Паули» (5:0), забили 105 мячей и обновили свое достижение из сезона-1971/72 — 101 гол. После матча со «Штутгартом» мячей уже 109, и к концу чемпионата наверняка будет больше.
Но «Баварии» покоряются не все рекорды. Так, до лучшего своего (и вообще) показателя по скорости победы в чемпионате ей сейчас далеко. Самый ранний титул мюнхенцы взяли в сезоне-2013/14: под руководством Пепа Гвардиола справились уже в марте, в 27-м туре. Сейчас — во второй половине апреля и на три игры позже.
Но вряд ли болельщиков это сильно заботит. «Бавария» в очередной раз успешно подтвердила статус гегемона немецкого футбола и имеет все шансы замахнуться на европейское доминирование.
Автор: Артем Белинин
Венсан Компани
Себастьян Хенесс
Рафаэл Геррейру
31′
Николас Джексон
33′
Альфонсо Дэйвис
37′
Гарри Кейн
52′
Крис Фюрих
21′
Чема Андрес
89′
