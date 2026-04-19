Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
1-й тайм
Ювентус
1
:
Болонья
0
Все коэффициенты
П1
1.17
X
7.00
П2
17.00
Футбол. Франция
1-й тайм
ПСЖ
0
:
Лион
2
Все коэффициенты
П1
3.87
X
4.30
П2
2.02
Футбол. Германия
2-й тайм
Боруссия М
1
:
Майнц
0
Все коэффициенты
П1
1.30
X
5.75
П2
60.00
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
2
:
Балтика
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Пиза
1
:
Дженоа
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
2
:
Арсенал
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
4
:
Штутгарт
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Метц
1
:
Париж
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Нант
1
:
Брест
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
0
:
Ренн
3
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
3
:
Ахмат
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
2
:
Хайденхайм
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Милан
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
4
:
Сандерленд
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
1
:
Ливерпуль
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
4
:
Бернли
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Монако
2
:
Осер
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
0
:
Зенит
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
0
:
Торино
0
П1
X
П2

«Бавария» — 35-кратный чемпион Германии! Мюнхенцы обыграли «Штутгарт» и досрочно обеспечили себе золото

Забили 109 голов за 30 туров.

«Бавария» досрочно стала чемпионом Германии, обыграв «Штутгарт» в 30-м туре Бундеслиги со счетом 4:2. Команда Венсана Компани набрала 79 очков и теперь недосягаема для соперников.

30-й тур, 19.04.2026, 18:30
Бавария
4
Штутгарт
2

Для титула мюнхенцам достаточно было не проиграть «швабам». Ближайший возможный преследователь — дортмундская «Боруссия» (64 очка) — днем ранее уступила «Хоффенхайму» (1:2).

Поначалу «Бавария» уступала в счете — на 21-й минуте отличился нападающий Крис Фюрих. Но затем перевыполнила план благодаря голам Рафаэла Геррейру (31), Николаса Джексона (33), Альфонсо Дэйвиса (37) и Харри Кейна (52). «Штутгарт» сократил отставание в концовке — забил Чема Андрес (89).

«Мы сделали это! За эту эмблему, за эти цвета», — сказано в социальных сетях «Баварии».

Наверняка особенно сильно золоту рад Кейн — для некогда самого известного «бестрофейника» это уже третий титул в карьере. Две предыдущих — чемпионство-2024/25 и Суперкубок Германии-2025 — англичанин также взял в составе мюнхенцев.

Впереди у «Баварии» еще матчи в Кубке страны и Лиге чемпионов. И там, и там баварцы пробились в полуфинал — встретятся с «Байером» и «ПСЖ» соответственно. А значит есть шанс пополнить копилку.

Сплошные рекорды

Чемпионство стало для мюнхенцев юбилейным — 35-м по счету. Это рекорд: в плане титулов у «Баварии» вообще нет конкурентов в Германии.

Важнее другое: команда Компани проводит самый результативный сезон в истории немецкого футбола. В прошлом туре баварцы разгромили «Санкт-Паули» (5:0), забили 105 мячей и обновили свое достижение из сезона-1971/72 — 101 гол. После матча со «Штутгартом» мячей уже 109, и к концу чемпионата наверняка будет больше.

Но «Баварии» покоряются не все рекорды. Так, до лучшего своего (и вообще) показателя по скорости победы в чемпионате ей сейчас далеко. Самый ранний титул мюнхенцы взяли в сезоне-2013/14: под руководством Пепа Гвардиола справились уже в марте, в 27-м туре. Сейчас — во второй половине апреля и на три игры позже.

Но вряд ли болельщиков это сильно заботит. «Бавария» в очередной раз успешно подтвердила статус гегемона немецкого футбола и имеет все шансы замахнуться на европейское доминирование.

Автор: Артем Белинин

Бавария
4:2
Первый тайм: 3:1
Штутгарт
Футбол, Германия, 30-й тур
19.04.2026, 18:30 (МСК UTC+3)
Алльянц Арена
Главные тренеры
Венсан Компани
Себастьян Хенесс
Голы
Бавария
Рафаэл Геррейру
31′
Николас Джексон
33′
Альфонсо Дэйвис
37′
Гарри Кейн
52′
Штутгарт
Крис Фюрих
21′
Чема Андрес
89′
Составы команд
Бавария
40
Йонас Урбиг
11
Николас Джексон
3
Ким Мин Джэ
21
Хироки Ито
6
Йозуа Киммих
8
Леон Горецка
44
Йосип Станишич
85′
34
Дениз Офли
19
Альфонсо Дэйвис
62′
27
Конрад Лаймер
22
Рафаэл Геррейру
76′
39
Бара Сапоко Ндиай
14
Луис Диас
46′
9
Гарри Кейн
10
Джамал Мусиала
46′
17
Майкл Олисе
Штутгарт
33
Александр Нюбель
4
Джоша Вагноман
3
Рамон Хендрикс
11
Биляль Эль-Ханнус
24
Джефф Шабо
16
Атакан Каразор
18
Джейми Левелинг
76′
9
Эрмедин Демирович
10
Крис Фюрих
66′
7
Максимилиан Миттельштедт
8
Тиагу Томаш
85′
27
Бадредин Буанани
29
Финн Ельч
46′
14
Лука Хакес
6
Ангело Штиллер
66′
30
Чема Андрес
Статистика
Бавария
Штутгарт
Удары (всего)
28
11
Удары в створ
9
7
Угловые
11
3
Фолы
6
3
Офсайды
6
1
Судейская бригада
Главный судья
Зерен Шторкс
(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти