Лэмпард признан лучшим тренером сезона в английском Чемпионшипе

Ранее стало известно, что «Ковентри» под руководством Лэмпарда гарантировал себе выход в Английскую Премьер‑лигу за три тура до завершения сезона в Чемпионшипе. «Ковентри» впервые с 2001 года сыграет в АПЛ. С тех пор команда успела побывать не только в третьей, но даже в четвертой лиге Англии.