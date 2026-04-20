Лэмпард признан лучшим тренером сезона в английском Чемпионшипе

Ранее стало известно, что «Ковентри» под руководством Лэмпарда гарантировал себе выход в Английскую Премьер‑лигу за три тура до завершения сезона в Чемпионшипе. «Ковентри» впервые с 2001 года сыграет в АПЛ. С тех пор команда успела побывать не только в третьей, но даже в четвертой лиге Англии.
Фрэнк Лэмпард возглавил «Ковентри» в конце ноября 2024 года. Ранее 47‑летний английский специалист тренировал «Дерби Каунти», «Челси» и «Эвертон». «Ковентри» провел под руководством Лэмпарда 79 матчей, в которых одержал 43 победы, потерпел 20 поражений и 16 раз сыграл вничью. Действующее соглашение Лэмпарда с клубом рассчитано до конца июня 2027 года.
В качестве игрока Лэмпард большую часть карьеры провел в лондонском «Челси». Вместе с «синими» футболист трижды выиграл чемпионат Англии, четыре раза стал обладателем Кубка страны, дважды — Суперкубка Англии. Также он дважды одержал победу в Кубке лиги. В сезоне-2011/12 Лэмпард выиграл Лигу чемпионов, а в следующем сезоне — Лигу Европы.