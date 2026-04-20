Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
21:45
Лечче
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
3.60
X
3.35
П2
2.21
Футбол. Англия
22:00
Кристал Пэлас
:
Вест Хэм
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.40
П2
2.87
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
2
:
Балтика
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
1
:
Майнц
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
1
:
Лион
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
2
:
Болонья
0
П1
X
П2

Лэмпард признан лучшим тренером сезона в английском Чемпионшипе

Бывший игрок «Челси» и сборной Англии Фрэнк Лэмпард признан лучшим тренером сезона во втором по силе дивизионе чемпионата Англии, сообщает пресс‑служба Английской футбольной лиги (EFL).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Ранее стало известно, что «Ковентри» под руководством Лэмпарда гарантировал себе выход в Английскую Премьер‑лигу за три тура до завершения сезона в Чемпионшипе. «Ковентри» впервые с 2001 года сыграет в АПЛ. С тех пор команда успела побывать не только в третьей, но даже в четвертой лиге Англии.

Фрэнк Лэмпард возглавил «Ковентри» в конце ноября 2024 года. Ранее 47‑летний английский специалист тренировал «Дерби Каунти», «Челси» и «Эвертон». «Ковентри» провел под руководством Лэмпарда 79 матчей, в которых одержал 43 победы, потерпел 20 поражений и 16 раз сыграл вничью. Действующее соглашение Лэмпарда с клубом рассчитано до конца июня 2027 года.

В качестве игрока Лэмпард большую часть карьеры провел в лондонском «Челси». Вместе с «синими» футболист трижды выиграл чемпионат Англии, четыре раза стал обладателем Кубка страны, дважды — Суперкубка Англии. Также он дважды одержал победу в Кубке лиги. В сезоне-2011/12 Лэмпард выиграл Лигу чемпионов, а в следующем сезоне — Лигу Европы.