День в истории: 4 мая 1949 года вся команда клуба «Торино» погибла в авиакатастрофе

При возвращении из Лиссабона самолет Fiat G.212 с командой «Торино» на борту врезался в базилику Суперга, и все 31 человек, находившиеся на борту, погибли.
Накануне туринцы проводили матч с лиссабонской «Бенфикой» и проиграли 3:4, а на следующий день вылетели домой с дозаправкой в Барселоне. Около 17:00 по местному времени, когда до Турина оставалось 12 километров, самолет, оказавшись в зоне густого тумана, потерял ориентировку, задел левым крылом ограду стоящей на холме Суперга базилики и разбился о землю. В катастрофе не выжил никто: погибли 18 футболистов, тренеры, клубные работники и журналисты.
На момент трагедии «Гранде Торино» был символом силы и доминирования в Италии. Команда трижды подряд становилась чемпионом страны в послевоенные годы и считалась практически непобедимой. Ее капитан Валентино Маццола был одной из главных звезд итальянского футбола, а состав «Торино» во многом формировал основу национальной сборной.
Трагедия в Суперге потрясла всю Италию. На похороны игроков пришли сотни тысяч людей, а страна на время погрузилась в общий траур. До сих пор гибель «Торино» остается не только футбольной катастрофой, но и символом хрупкости спорта, в котором даже величайшая команда может исчезнуть в один миг.