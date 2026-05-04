Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
0
:
Реал
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
2
:
Парма
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
4
:
Ренн
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
1
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
1
:
Вольфсбург
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ахмат
2
:
Пари Нижний Новгород
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Бетис
3
:
Овьедо
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
1
:
Верона
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
1
:
Боруссия Д
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Осер
3
:
Анже
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Париж
4
:
Брест
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
1
:
Тулуза
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
0
:
Торпедо
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
2
:
Енисей
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
3
:
Ливерпуль
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
0
:
Райо Вальекано
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
0
:
Краснодар
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
1
:
Майнц
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
2
:
Милан
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
3
:
Кристал Пэлас
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лилль
1
:
Гавр
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
0
:
Сокол
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
3
:
Эльче
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Сочи
3
:
Оренбург
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
0
:
Кальяри
0
П1
X
П2

День в истории: 4 мая 1949 года вся команда клуба «Торино» погибла в авиакатастрофе

4 мая 1949 года под Турином произошла одна из самых страшных трагедий в истории мирового футбола.

При возвращении из Лиссабона самолет Fiat G.212 с командой «Торино» на борту врезался в базилику Суперга, и все 31 человек, находившиеся на борту, погибли.

Накануне туринцы проводили матч с лиссабонской «Бенфикой» и проиграли 3:4, а на следующий день вылетели домой с дозаправкой в Барселоне. Около 17:00 по местному времени, когда до Турина оставалось 12 километров, самолет, оказавшись в зоне густого тумана, потерял ориентировку, задел левым крылом ограду стоящей на холме Суперга базилики и разбился о землю. В катастрофе не выжил никто: погибли 18 футболистов, тренеры, клубные работники и журналисты.

На момент трагедии «Гранде Торино» был символом силы и доминирования в Италии. Команда трижды подряд становилась чемпионом страны в послевоенные годы и считалась практически непобедимой. Ее капитан Валентино Маццола был одной из главных звезд итальянского футбола, а состав «Торино» во многом формировал основу национальной сборной.

Трагедия в Суперге потрясла всю Италию. На похороны игроков пришли сотни тысяч людей, а страна на время погрузилась в общий траур. До сих пор гибель «Торино» остается не только футбольной катастрофой, но и символом хрупкости спорта, в котором даже величайшая команда может исчезнуть в один миг.