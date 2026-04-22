Они не смогли молчать: 4 самые скандальные ссоры спортсменов с тренерами

В мире профессионального спорта фигура тренера часто становится главной в жизни атлета. Но когда оба обладают сильным характером, столкновение неизбежно. Конфликты, когда-то скрытые в раздевалках, все чаще становятся достоянием общественности. Мы собрали четыре истории о звездных спортсменах, чьи разногласия с тренерами вылились в громкие скандалы и повлияли на их карьеры.
Криштиану Роналду и Эрик тен Хаг
В 2022 году противостояние между пятикратным обладателем «Золотого мяча» Криштиану Роналду и главным тренером «Манчестер Юнайтед» Эриком тен Хагом достигло апогея и завершилось досрочным расторжением контракта португальца. Причиной стали не тактические разногласия, а принципиальный отказ суперзвезды следовать требованиям наставника.
Как позже рассказал экс-ассистент тренера Стив Макларен, тен Хаг настаивал на том, чтобы 37-летний форвард активно участвовал в прессинге — делал по два-три рывка вперед при обороне, а затем возвращался в центр поля, чтобы команда могла быстро начать атаку.
Тренер был непреклонен: игрок, не выполняющий эти требования, не будет выходить на поле. Роналдо же, привыкший к особому статусу, проигнорировал указания. На тренировках между ними происходили настоящие битвы — споры и жесткие стычки, которые в итоге переросли в открытое противостояние. Конфликт привел к тому, что «МЮ» расторг контракт с португальцем, и тот уехал в Саудовскую Аравию.
Николя Анелька и Раймон Доменек
Чемпионат мира 2010 года в ЮАР навсегда запомнился не игрой, а громким скандалом внутри сборной Франции. В перерыве матча группового этапа против Мексики главный тренер Раймон Доменек сделал замечание нападающему Николя Анелька по поводу его не слишком активных действий в атаке. Сохраняя вежливый тон, наставник попросил форварда быть более эффективным. В ответ он услышал нецензурную брань. Как сообщили французские СМИ, Анелька оскорбил тренера, после чего во втором тайме был заменен.
Уже на следующий день федерация футбола Франции потребовала от игрока публичных извинений, но он отказался. Президент федерации по согласованию с тренером принял решение исключить Анелька из состава, и тот досрочно покинул расположение команды. Сам футболист заявлял, что не произносил ругательств, назвав утечку информации в прессу чепухой. Но репутационный ущерб был нанесен. Сборная Франции в том турнире провалилась, а Анелька больше никогда не вызывался в национальную команду.
Майк Тайсон и Тедди Атлас
В истории бокса найдется не много столь же драматичных ссор, как конфликт между легендарным Майком Тайсоном и его первым тренером Тедди Атласом. В начале 1980-х Атлас помогал наставнику Касу Д’Амато в тренировках 15-летнего Тайсона. Они отлично работали вместе, и юный боксер даже выиграл под его руководством две юношеские Олимпийские игры.
Но их сотрудничество оборвалось самым неожиданным образом. Атлас узнал, что Тайсон неподобающе повел себя с одной из девочек в его семье. Разъяренный тренер схватил пистолет, приставил его к голове подростка и выстрелил — преднамеренно промахнувшись, только чтобы напугать и предупредить.
После этого инцидента Атлас покинул лагерь Д’Амато, а Тайсон продолжил тренировки с новыми наставниками. Сам Атлас позже признавался, что не любит, когда его ассоциируют с Тайсоном. Он не раз подчеркивал, что не делал из боксера чемпиона мира, а лишь заложил основы в его юные годы. Их история остается одной из самых шокирующих в мировом спорте.
Ронда Роузи и Рики Ланделл
Бывшая чемпионка UFC Ронда Роузи готовится к своему возвращению в ММА после долгого перерыва. И готовить ее будет тренер, которого она когда-то откровенно ненавидела. Во время съемок реалити-шоу The Ultimate Fighter, где Роузи и ее соперница Миша Тейт были капитанами команд, тренером Тейт работал Рики Ланделл. Роузи была уверена, что он пытается ей навредить, и считала его приторную вежливость лицемерной игрой. Она откровенно признавалась, что ненавидела его всеми фибрами души.
Однако жизнь распорядилась иначе. Ланделл стал тренером ее будущего мужа Трэвиса Брауна. Когда Роузи переживала тяжелую депрессию после двух сокрушительных нокаутов, именно Ланделл приютил ее у себя дома, обеспечивал заботой и помогал выбираться из кризиса. Их отношения прошли полный круг: от взаимной вражды до глубокого уважения и дружбы. Сегодня Ланделл — ключевая фигура в ее тренировочном лагере, готовящая спортсменку к долгожданному возвращению в октагон.
Эти четыре истории доказывают, что в мире спорта отношения между тренером и спортсменом могут быть самыми разными — от разрушительных до исцеляющих. Но одно остается неизменным: когда сталкиваются два сильных характера, это всегда становится достоянием истории и вызывает много споров.