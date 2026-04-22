«Шанхай Шэньхуа» вновь победил в матче чемпионата Китая

Команда Слуцкого выиграла четвертый матч подряд и с семью очками располагается на пятой строчке турнирной таблицы чемпионата страны. Перед началом сезона «Шанхай Шэньхуа» был лишен 10 очков по делу о борьбе с договорными матчами и коррупцией в футболе.