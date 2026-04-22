«Шанхай Шэньхуа» вновь победил в матче чемпионата Китая

«Шанхай Шэньхуа», который возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий, одержал победу над «Циндао Хайню» в домашнем матче седьмого тура чемпионата Китая по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:0. Голы забили Жоау Тейшейра и Махтар Гейе.
Команда Слуцкого выиграла четвертый матч подряд и с семью очками располагается на пятой строчке турнирной таблицы чемпионата страны. Перед началом сезона «Шанхай Шэньхуа» был лишен 10 очков по делу о борьбе с договорными матчами и коррупцией в футболе.
В следующем туре шанхайская команда 26 апреля сыграет на выезде с «Хэнань Суншань Лунмэнь».
Леонид Слуцкий возглавил «Шанхай Шэньхуа» в январе 2024 года. Он помог команде дважды выиграть Суперкубок Китая и дважды завоевать серебряные медали чемпионата Китая. Контракт 54-летнего россиянина с китайским клубом рассчитан до конца 2027 года.